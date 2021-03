​Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Pushbullet to praktyczne narzędzie do przesyłania danych między urządzeniami. Z użyciem Pushbullet można wyświetlać na innym urządzeniu powiadomienia, SMS-y, przekazywać pliki i tym podobne. Można też komunikować się ze znajomymi.

Wybrane dane możemy przesyłać do konkretnych urządzeń, bądź też wszystkich przypisanych do konta. Okno wysyłania przypomina czat – można przeciągnąć na nie pliki, wpisać dane i tym podobne. SMS-y i różne wiadomości pokazują się jak zwykły komunikator. Program umożliwia również dodawanie znajomych do listy, rozmawianie z nimi oraz wymianę plików.

By korzystać z Pushbullet trzeba zarejestrować się przez Google+ lub Facebooka na kilku urządzeniach. Pushbullet wydał także aplikacje mobilne, można z niego korzystać na stronie i jako dodatki do wybranych przeglądarek. Dzięki otwartemu API powstają także nieoficjalne zamienniki.