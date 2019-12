04.03.2011 16:52 • Recenzja do wersji 4.46

Bardzo wygodny i prosty w obsłudze program do wykonywania różnych operacji na plikach, któremu brakuje jedynie kilku własnych elementów, przez co korzysta z tych już będących częścią systemu ( m.in. wyszukiwarka ) oraz ładniejszego interfejsu.



Fajną funkcją w Q-Dir jest funkcja kart, która działa na takiej samej zasadzie, jak karty w przeglądarkach internetowych.

Można otworzyć wiele lokalizacji w każdym z wewnętrznych okienek na wielu kartach, co znacznie ułatwia wykonywanie operacji przy większej ilości katalogów i ich podkatalogach.

Dobrą stroną jest także to, że Q-Dir jest swobodnie konfigurowalny, co ułatwia oczywiście dostosowanie go do swoich potrzeb.



Wracając do wyglądu interfejsu - jest on przejrzysty, jednak

to koniec jego plusów. W minusach wymieniłem brak motywów, ponieważ mimo tego, że program zawiera trzy standardowe motywy, to różnic między nimi prawie w ogóle nie widać. Po prostu nie zmieniają one ani trochę wrażeń z używania programu, więc co to za motywy?



Ogółem program robi dobre wrażenie, dobrze się go używa i jak najbardziej nadaje się on na przeglądarkę plików, a te kilka wad można pominąć, przynajmniej w użytkowaniu. Myślę, że swoją główną funkcje spełnia na tyle sprawnie, że na moim komputerze zagości na dłużej :)