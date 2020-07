28.09.2018 11:30 • Recenzja do wersji 4.3.2

Szukałem programu do zrobienia kopii zapasowej systemu. Mając na względzie awaryjność Windowsa 10, głównie dzięki mnie, ponieważ często bawię się konfiguracją systemu i testuję sobie różne oprogramowanie. Przez mój system przeszło kilka softów do robienia backupu. Sprawdzałem, te darmowe wersje, AOMEI Backupper, EaseUS Todo Backup Free. Oba dość solidne nie mniej AOMEI jakoś nie koniecznie działał właściwie, dość długo kręcił zanim u mnie cokolwiek zrobił. EaseUS to fajne na rzędzie, bezpłatne i bardzo dobrze przywraca kopie systemu więc jako darmowe narzędzie jest godne polecenia. Ale testowałem też płatne programy, np. Acronis True Image czy Norton Ghost który pomimo braku wsparcia dla Windowsa 10 radzi sobie z nim całkiem nieźle. Do dziś mam gdzieś płytę ratunkową i pamiętam, że pomimo niemalże 9 lat posiadania nośnika dalej Norton sobie radzi. Acronis niestety przytył i działa ociężale. Ale nie o tym chciałem...

QILING Disk Master wpadł mi w ręce przypadkiem. Dołożyłem dysk i chciałem przetestować działanie tego programu ponieważ zachęcony jego możliwościami byłem ciekaw czy faktycznie sobie poradzi.I mamy tu mnogość opcji która może zawstydzić nie jeden program tego typu.

Od tworzenia wirtualnych dysków po kompletne kopie zapasowe, zarządzanie dyskami, dość spory zestaw narzędzi dyskowych i systemowych. Jest to naprawdę narzędzie mogące zastąpić program do partycjonowania pod samym Windowsem. Udany pakiet i idealne combo dla kogoś kto chce używać programu nie tylko do backupu.