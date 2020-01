Pobierz​ program

QTranslate to bardzo proste w obsłudze narzędzie do tłumaczenia pojedynczych wyrazów, zwrotów i całych zdań.

Interfejs wykorzystuje schemat zastosowany w wielu innych aplikacjach tego typu, co oznacza, że należy w górnej części wpisać tekst, a następnie określić język docelowy i kliknąć przycisk „tłumacz”, by poznać jego znaczenie. QTranslate pozwala również na zapoznanie się z wymową. Wystarczy kliknąć ikonę mikrofonu, a program przeczyta wskazany wyraz, zwrot czy też zdań. Możemy ponadto dodawać wybrane tłumaczenia do ulubionych.

Korzystanie z QTranslate z pewnością ułatwią liczne skróty klawiaturowe, w tym Ctrl+Q (tłumaczy zaznaczony tekst i pokazuje go w wyskakującym oknie), Ctrl+Shift+Q (pokazuje okno słownika) czy Ctrl+E (czyta zaznaczony tekst). Szczegółowy wykaz skrótów dostępny jest w głównym oknie programu tuż po jego uruchomieniu.