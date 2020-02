​Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

Qt Creator to oferujące potężne możliwości, wieloplatformowe środowisko programistyczne (IDE), które kierowane jest do programistów tworzących aplikacje w językach C/C++ z wykorzystaniem biblioteki Qt. Umożliwia ono deweloperom wygodne tworzenie oprogramowania dla systemów Windows, Linux, Mac OS, a także takich platform mobilnych jak Android, Blackberry OS, Symbian, Maemo i MeeGo.

Fundamentalnym składnikiem Qt Creatora jest wszechstronny edytor tekstu, dzięki któremu możliwe jest wygodne i sprawne tworzenie zarówno prostych, jak również rozbudowanych projektów. Oferuje on m.in. mechanizm kolorowania składni, autouzupełniania i sprawdzania poprawności kodu. Inne, niemniej przydatne programiście narzędzia, które znajdziemy w Qt Creatorze to menedżer projektów, funkcja otwierania wielu plików z kodem źródłowym w obrębie jednego okna, wbudowany debugger i analizator kodu, mechanizm testowania aplikacji na urządzenia mobilne oraz wizualny edytor do projektowania interfejsów graficznych.

W środowisku jakim jest Qt Creator nie mogło także zabraknąć wsparcia dla najpopularniejszych systemów kontroli wersji - Git, Bazaar, Subversion, CVS, Perforce i Mercurial. W ręce programisty trafia ponadto narzędzie do przeprowadzania testów tworzonych aplikacji oraz mechanizm makr, pozwalający automatyzować często wykonywane operacje.