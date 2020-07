Po​bierz program

Quake 4 to kolejna odsłona jednej z najbardziej rozpoznawalnych serii w historii. Jest to oczywiście FPS, czyli pierwszoosobowa strzelanka, która została wyprodukowana przez studia Raven Software i id Software na zlecenie firmy Activision.

Trochę Quake’a II, trochę Quake’a III

Wydawać by się mogło, że mamy tutaj do czynienia z pełnoprawną kontynuacją Quake III: Arena, ale nic bardziej mylnego. Quake 4 to dalszy ciąg opowieści zapoczątkowanej w drugiej odsłonie cyklu. Co ważne, poza trybem kampanii single-player w grze znajdziemy także multiplayer oparty na rozgrywce znanej z Quake III: Arena.

O co tu chodzi?

Podczas rozgrywki bierzemy udział w rozpaczliwej walce o przetrwanie Ziemi na macierzystej planecie Stroggów. Wspólnie z członkami oddziału Marines ruszamy do walki przeciwko nieugiętym przeciwników za pomocą różnorodnych typów broni; skorzystamy również z pojazdów, które ułatwią nam eksplorację i pokonanie wrogów.

Oprawa wizualna

Quake 4 bazuje na silniku id Tech 4 wykorzystanym wcześniej w Doom 3. Jako że gra ukazała się w 2005 roku, to w momencie premiery robiła ogromne wrażenie pod względem jakości grafiki.

Najważniejsze cechy:

pierwszoosobowa strzelanka

kontynuacja opowieści zapoczątkowanej w grze Quake II

tryb multiplayer oparty na grze Quake III: Arena

różnorodne misje

grafika na silniku Dooma 3

Minimalne wymagania sprzętowe gry Quake 4: