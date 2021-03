Qualcomm nie wyrabia z zamówieniami procesorów do smartfonów

Udostępnij:

Na początku zabrakło chipów do samochodów, konsol i kart graficznych. Teraz może ich zabraknąć także do smartfonów. Według informacji, do jakich dotarł Reuters w Korei Południowej, firma Qualcomm nie wyrabia z dostawami procesorów do smartfonów produkowanych przez Samsunga.

Według Reutersa producenci smartfonów z systemem Android, a przede wszystkim Samsung, zanotowali zwiększenie sprzedaży przez problemy firmy Huawei. Chiński gigant nie może korzystać z usług Google, co sprawia, że najnowsze smartfony Huawei nie obsłużą takich aplikacji jak Gmail, Mapy i Zdjęcia Google, czy Google Pay.

Według informacji zdobytych od jednego z dostawców Samsunga braki dotyczą przede wszystkim modeli procesorów umieszczonych w tanich i średnich smartfonach. Ale zaczyna także brakować modelu Snapdragon 888, czyli najbardziej zaawansowanego procesora umieszczanego w topowych smartfonach Samsunga.

Samsung nie udzielił komentarza, a Qualcomm przekonywał, że uda im się osiągnąć zapowiadane liczby dostarczonych procesorów. Innego zdania jest wiceprezes Xiaomi, który sytuację nazwał "ekstremalnymi brakami".