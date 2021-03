Qualcomm pracuje nad konsolą do gier. Celem rywalizacja z Nintendo

Udostępnij:

Tak przynajmniej raportuje serwis Android Police, powołując się na własne źródła informacji. Domniemana konsola miałaby zadebiutować na początku 2022 roku i być czymś na kształt hybrydy Switcha i urządzeń z linii Nvidia Shield.

Rewelację ujawnił dziennikarz David Ruddock, który, jak twierdzi, miał okazję widzieć już wczesny prototyp powstającego właśnie w laboratoriach Qualcommu sprzętu. Ponoć formą zabawka przypomina konsolę Nintendo Switch, a tym samym jest tabletem z dwoma odpinanymi kontrolerami. Tylko, ma być przy tym wielokrotnie wydajniejsza i działać pod kontrolą systemu Android 12 ze specjalnie przygotowaną nakładką.

Android jednak nieodłącznie kojarzy się ze Sklepem Play i toną prościutkich produkcji, które pełnokrwistej konsoli napędzić nie są w stanie. Dlatego Qualcomm miałby zapewnić model zbliżony do Nvidii i jej urządzeń z linii Shield, czyli obok dostępu do podstawowego repozytorium, zaoferować tytuły ekskluzywne. Co ciekawe, jako partnera wymienia się tu Epic Games Store.

Dokładniejsze specyfikacje są na razie dość mgliste. Właściwie jedyny konkret, prócz wspomnianego już Androida 12, to akumulator o pojemności 6000 mAh. Ruddock wymienia ponadto typowy dla smartfonów osprzęt (Bluetooth, GPS. akcelerometr i podwójny silnik haptyczny) i cenę na poziomie około 300 dol. Nie umie jednakowoż sprecyzować, czy mowa o samej jednostce zasadniczej czy może kompletnym zestawie wraz z kontrolerami.

Kwestią otwartą pozostaje również łączność. Jak wynika ze źródła, Qualcomm chce zastosować modem 5G, ale wersja wyposażona wyłącznie w Wi-Fi nie jest wykluczona. Dodajmy, w tym pierwszym wariancie sprzęt mógłby posłużyć za smartfon, choć przy tak sporej baterii na pewno nie byłby to model wyjątkowo smukły, a raczej odwrotnie.

Co z tego wyjdzie? Czas pokaże. Trzeba tylko pamiętać, że o rozmaitych konsolach słyszeliśmy już wielokrotnie, a póki co niewiele z tych planów zostało faktycznie zmaterializowanych.