Quick Heal AntiVirus Pro 19.00

Quick Heal AntiVirus Pro to program antywirusowy dla użytkowników komputerów pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego Windows. Chroni dysk twardy przed zagrożeniami z sieci oraz plikami pochodzącymi z innych źródeł.

Dzięki temu narzędziu zminimalizujemy ryzyko pojawienia się złośliwego oprogramowania, ransomware, malware, key-loggerów, koni trojańskich czy innych, szeroko pojętych wirusów. Wszystko dzięki zastosowaniu nowoczesnych, zaawansowanych technologii oraz możliwości ochrony peceta w czasie rzeczywistym. Quick Heal AntiVirus Pro nie pozwoli również, by podejrzane załączniki z wiadomości e-mailowych znalazły się na HDD użytkownika programu i rozpoczęły swoje działanie.

Quick Heal AntiVirus Pro oferuje także możliwość stworzenia kopii zapasowej i przywrócenia danych w razie ataku ransomware, chroni pocztę elektroniczną, pozwala na korzystanie z zapory sieciowej w celu blokowania zagrożeń przychodzących z zewnątrz, automatycznie skanuje pamięci zewnętrzne (m.in. USB), a ponadto zawiera funkcję, która umożliwia śledzenie skradzionego laptopa.

Co ciekawe, użytkownik Quick Heal AntiVirus Pro może wyłączyć komunikaty programu (nie wpływa to w żaden sposób na poziom bezpieczeństwa), by na przykład nie pojawiały się one w trakcie oglądania filmów czy podczas grania.