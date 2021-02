Pobierz program

Quick Heal Total Security zapewnia kompleksową ochronę komputera analizując w czasie rzeczywistym działania użytkownika przy codziennej pracy.

Narzędzie przede wszystkim zajmuje się wykrywaniem i blokowaniem zagrożeń pojawiających się na dysku twardym peceta, ale oprócz tego skanuje zawartość plików umieszczonych w pamięci urządzeń zewnętrznych (m.in. dyski USB czy pendrive'y), filtruje pocztę elektroniczną pod kątem spamu oraz złośliwego oprogramowania zawartego w nadesłanych załącznikach i bezpiecznie usuwa poufne dane, by nie mogły one zostać przywrócone przez niepowołanych użytkowników. Na uwagę zasługuje także obecność systemu kontroli rodzicielskiej pozwalającego na monitorowanie aktywności naszych pociech i blokowaniu dostępu do wybranych stron internetowych.

W związku z tym za pomocą Quick Heal Total Security ochronimy nasz komputer przed szeroko pojętymi wirusami, w tym chociażby ransomware, adware, keyloggerami oraz spyware. Co ciekawe jednak, posiadacze komputerów przenośnych mogą również śledzić położenie swojego laptopa w momencie kradzieży.

Quick Heal Total Security może pracować w trybie cichym, który warto aktywować podczas oglądania filmów czy też grania w gry komputerowe. Taki rodzaj pracy narzędzia sprawia, że oferuje ono dokładnie ten sam poziom zabezpieczeń, ale nie wyświetla żadnych komunikatów rozpraszających użytkownika.