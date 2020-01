Pobier​z program

QuickMemoryTestOK to bardzo prosta w obsłudze aplikacja do testowania pamięci RAM na pecetach z systemem operacyjnym Windows.

Szybki test pamięci RAM

Czasem dochodzi do sytuacji, w których podczas codziennej pracy nasz komputer działa niestabilnie i odmawia posłuszeństwa, w efekcie czego na ekranie pojawia się słynny Blue Screen of Death (BSoD). Jednym z wielu powodów takiego stanu rzeczy może być wadliwa pamięć operacyjna naszego peceta, o czym przekonamy się, przeprowadzając odpowiedni test za pomocą QuickMemoryTestOK.

Dodatkowe opcje

QuickMemoryTestOK warto zainstalować również po to, by sprawdzić, jak RAM zachowuje się pod dużym obciążeniem (np. w trakcie grania) i czy to właśnie ono doprowadza do popularnych „blue screenów”. Oprócz tego z programu skorzystamy, gdy zechcemy wygenerować dokładne informacje na temat posiadanej przez nas pamięci operacyjnej.

Intuicyjność

Narzędzie charakteryzuje się przejrzystym interfejsem użytkownika. Po włączeniu QuickMemoryTestOK wystarczy kliknąć przycisk „uruchom test”, co spowoduje rozpoczęcie testowania pamięci RAM pod kątem obecności ewentualnych błędów. Możemy także wybrać liczbę zapętleń danego testu celem dokładniejszego sprawdzenia wspomnianego układu komputera.

Najważniejsze cechy: