Quip 7.2.2

Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Quip to bardzo przydatne narzędzie do pracy nad jednym dokumentem w grupie. Pod względem ogólnych założeń program można porównać do Dokumentów Google.

W przypadku, gdy pracujemy z kilkoma osobami nad jednym projektem, nie musimy po wprowadzeniu zmian wysyłać go pocztą elektroniczną. Dzięki wykorzystaniu programu Quip istnieje opcja dzielenia się wybranym plikiem z innymi użytkownikami i edytowania go w czasie rzeczywistym. Quip pozwala na uruchomienie wszystkich funkcji nie tylko na komputerze, ale także na urządzeniu przenośnym, o ile posiadamy zainstalowaną opisywaną aplikację.

Quip oferuje nie tylko dostęp do utworzonego dokumentu, ale pozwala także na udostępnianie listy zadań i czatowanie z innymi pracownikami. Sprawia to, że użytkownicy mogą skupić się głównie na pracy i zapomnieć o e-mailach, rozmowach telefonicznych czy też spotkaniach w celu omówienia kolejnych szczegółów. Możliwość dodawania notatek do pliku jest niezwykle przydatna i pozwala zostawiać rozmaite komentarze.

Możliwe jest także importowanie dokumentów z Dropbox, Evernote, Google Drive, Box czy Dokumentów Google, a także eksportowanie projektów utworzonych w Quip do formatu PDF lub Microsoft Office. Dodatkowo aplikacja umożliwia eksportowanie arkuszy kalkulacyjnych do Microsoft Excel i importowanie książki adresowej z Gmail, Yahoo, Hotmail, Microsoft Outlook, Google bądź iCloud.