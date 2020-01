QuiteRSS 0.19.3

17.04.2014 09:46 • Recenzja do wersji 0.15.3

Bardzo przyjazny program do czytania kanałów RSS. Po kliknięciu np. w wp.pl na kanał RSS z wiadomościami, automatycznie jest przenoszony do QuiteRSS. Program jest podzielony na 4 części plus menu. Po prawej stronie jest menu oraz subskrybowane kanały a w ostatniej opcji na tej stronie są podane kategorie. Między innymi podana jest ilość wiadomości oraz ilość usuniętych. Po najechaniu myszą na wiadomości usunięte wyświetla w menu kontekstowym opcja "usuń". Jest to bardzo skuteczne.Po lewej stronie wyświetla się liczba kanałów i kliknięcie je powoduje wyświetlenie się tej wiadomości po prawej stronie w wersji podstawowej pomniejszonej. Dwukrotne kliknięcie wiadomości wskazanej myszą powiększa ją znacznie i jest edytowana ta wiadomości z wszystkimi wątkami oraz zdjęciami i filmami. Wspaniałą polszczyzna. Najlepszy ze wszystkich czytników kanałów RSS jakie są dostepne w Polsce.