REAPER 6.02

REAPER to potężne i nieustannie rozwijane wirtualne studio nagrań, umożliwiające nie tyle tworzenie muzyki, co również jej edycję, miksowanie, przetwarzanie i mastering.

Wśród wielu niewątpliwych zalet programu należy wymienić jego ogromną funkcjonalność, wsparcie dla dużej liczby różnych rodzai pluginów i efektów, a także możliwość dostosowywania narzędzia do własnych potrzeb. W zasadzie możliwości REAPERa ogranicza jedynie inwencja twórcza i umiejętności jakie posiada użytkownik. Przy jego użyciu zmiksujemy ze sobą dwa lub więcej utworów, poprawimy jakość ścieżek audio, wzbogacimy je o ciekawe efekty, a także stworzymy od podstaw własny utwór i przygotujemy go w odpowiedniej formie do rozpowszechniania. Narzędzie doskonale sprawdza się w zastosowaniach domowych, jak również jako narzędzie pracy profesjonalnych studiów nagrań.

Program umożliwia wielokanałową edycję audio, przechwytywanie sygnałów z wielu źródeł jednocześnie, a także obsługę niemalże każdego rodzaju sprzętu, oferując przy tym dużą liczbę ciekawych pluginów i efektów. REAPER wspiera takie typy pluginów jak VST, VSTi, DX, DXi i AU, oferują przy tym własny język skryptowy przy użyciu którego tworzyć możemy własne rozszerzenia. Wykorzystywany on może być z powodzeniem jako uzupełnienie innego oprogramowania do pracy z dźwiękiem. Na uwagę zasługuje funkcja wielopoziomowego cofania wprowadzonych zmian, która poza swoim podstawowym zastosowaniem wykorzystywana może być w celu porównywania efektów pracy na różnych jej etapach.

REAPER obsługuje większość najpopularniejszych formatów audio (i nie tylko), takich jak CDA, DAT, FLAC, MID, SYX, KAR, MP2, MP3, OGG, MOGG, RX2, REX, RCY, AVI, MPG, MPEG, WMV, MKV, LCF, MOV, QT, M4V, MP4, WAV, W64, BWF, AIF, AIFF oraz WV. Gotowy projekt zapisać możemy do postaci plików WAV, AIFF, CUE/BIN, DDP, FLAC, MP3, OGG i innych.

