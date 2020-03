RPCS3 0.0.9

Pobierz program

RPCS3 jest opensource'owym, darmowym emulatorem konsoli PlayStation 3. Rozwijany jest od 2011 roku, obecnie wspiera już nowoczesne renderery DirectX12 i Vulkan, pozwalając na uruchomienie coraz większej liczby gier dla tej maszyny – o ile dysponujemy komputerem z przynajmniej Core i5 Sandy Bridge (lub odpowiednikiem AMD) – ważne by wspierał rozszerzenia SSE3, 4 GB RAM i kartą graficzną co najmniej GeForce serii 400 lub Radeon HD5000.

Do emulatora należy pozyskać z posiadanej konsoli firmware Sony (najnowsza wersja pozwala już na zainstalowanie go z pliku dystrybucyjnego PS3UPDAT.PUP). Proste gry homebrew na PS3 można znaleźć np. w serwisie Brewology. Gry komercyjne należy oczywiście zakupić, a następnie zgrać do obrazu ISO.

Włączenie w opcjach PPU Interpreter (precise) oraz SPU Interpreter (precise) pozwala na bardziej precyzyjną emulację, ale działa wolniej. Szybszą emulację można uzyskać ustawiając PPU Interpreter (fast) i SPU Interpreter (fast). Jeśli gra działa przy włączonych szybkich interpreterach, można ją jeszcze bardziej przyspieszyć, włączając PPU Recompiler i SPU Recompiler.

Nie powinno się używać innych ustawień grafiki niż FullHD (1920×1080) i HD (1280×720), limit FPS należy pozostawić na Auto, bufory Read/Write Color/Depth powinny pozostać wyłączone, jeszcze nie działają poprawnie.

Więcej informacji znajdziecie na stronach projektu. Uwaga: emulator na Windowsie wymaga zainstalowania bibliotek Visual C++ 2015