​Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

RS Photo Recovery to narzędzie, które pozwoli użytkownikowi na odzyskanie zdjęć oraz innych plików graficznych. Współpracuje nie tylko z dyskami twardymi, ale także dyskami SSD, kartami pamięci, pendrive’ami oraz większością cyfrowych aparatów kompaktowych i odtwarzaczy multimedialnych.

W odróżnieniu od innych aplikacji do przywracania danych, RS Photo Recovery skupia się wyłącznie na utraconych obrazach. Niezależnie od tego, czy zostały one usunięte przez przypadek, czy też w wyniku działania wirusa, będziemy mogli spróbować je odzyskać, korzystając z bardzo przejrzystego kreatora. Warto dodać, że jeśli uda nam się je odzyskać, to zapiszemy je na innej partycji, serwerze FTP lub płycie CD bądź DVD.

RS Photo Recovery pozwala określić miejsce skanowania (np. partycja C), tryb pracy (szybkie skanowanie lub pełna analiza), a także wybrać rodzaj plików (do wyboru obrazy lub zdjęcia w formacie RAW). Możemy ponadto zdefiniować rozmiar fotografii oraz datę (utworzenia, zmodyfikowania lub uzyskania dostępu do pliku), co z pewnością zawęzi rezultaty wyszukiwania.

Jak już wspomniano, RS Photo Recovery obsługuje zdjęcia i pliki RAW w wielu rozmaitych formatach, takich jak: *.cr2, *.crw, *.jpeg, *.jpg, *.psd, *.cdr, *.bmp, *.raw, *.tiff, *.tif ,*.nef, *.pef, *.x3f itd. Na uwagę zasługuje również fakt, że narzędzie wspiera rozmaite systemy plików, w tym exFAT, FAT 16, FAT 32, NTFS, NTFS 4 oraz NTFS5.