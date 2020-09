RTX 3080 na Allegro kosztuje już 4,5 tysiąca. Prawie 1000 zł powyżej podstawowej ceny

Udostępnij:

Popyt przerasta możliwości producentów. Dostępność kart graficznych Nvidia GeForce RTX 3080 jest duo niższa od poziomu zainteresowania. Efekt? Na Allegro znajdziemy już pierwsze licytacje przebijające wartość kart.

Kilka dni temu miała miejsce premiera kart graficznych z serii RTX 3080. Wersja Founders Edition rozeszła się w ułamek sekundy od wprowadzenia ich do sprzedaży. Niestety, jak zauważyli internauci, większość zakupów dokonały boty. Na Twitterze znaleziono wpisy kilku cwaniaków chwalących się, ile to sztuk kart udało im się zakupić. Oczywiście tylko po to, żeby potem je drożej sprzedać.

Nvidia przeprasza za zaistniałą sytuację, ale te słowa graczom na wiele się nie zdadzą. Próbują natomiast innego sposobu, aby dać upust swojemu rozgoryczeniu. Większość kart RTX3080 idzie bowiem na handel. Internauci złośliwie licytują je w serwisie eBay, a potem za nie nie płacą.

RTX 3080 na Allegro - ktoś daje już 4500 zł

Cena karty graficznej Nvidia GeForce RTX 3080 w autorskiej wersji Gigabyte wynosi około 3800 zł. Jednakże dostępność modelu jest aktualnie mocno ograniczona, a w sklepach internetowych złożono już po kilkadziesiąt zamówień na ten produkt.

Jeden z właścicieli tej karty postanowił spróbować szczęścia i wystawił ją na licytacji. Jak widać, niektórzy są skorzy zapłacić nawet kilkaset złotych więcej, aby jak najszybciej dostać kartę w swoje ręce. W momencie pisania artykułu, licytacja osiągnęła 4500 zł, a zakończy się dopiero za dwa dni.