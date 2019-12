Pobi​erz program

R-Wipe & Clean to oferujące olbrzymie możliwości oprogramowanie do oczyszczania dysku ze zbędnych plików oraz danych o naszej aktywności na komputerze. Pozwala ono kompleksowo chronić prywatność użytkownika, jak również odzyskiwać wolną przestrzeń dyskową.

Narzędzie wyposażone zostało w pokaźny zestaw funkcji, umożliwiających trwałe usunięcie informacji o aktywności użytkownika w trybie offline i online, obejmujących m.in. dane tymczasowe przeglądarek internetowych, historię przeglądanych stron, ciasteczka, informacje wykorzystywane przez mechanizm autouzupełniania formularzy, hasła, pliki wymiany, listy ostatnio otwieranych dokumentów i aplikacji, a także ślady z ponad 300 najpopularniejszych programów użytkowych. Zalety korzystania z narzędzia to poza ochroną prywatności także możliwość odzyskania sporych partii wolnej przestrzeni na dysku oraz wzrost wydajności systemu operacyjnego.

W celu zapewnienia wysokiego poziomu bezpieczeństwa R-Wipe & Clean pozwala na wykorzystanie zaawansowanych algorytmów trwałego kasowania danych. Do dyspozycji użytkownika pozostają tryby szybkie oraz nieco wolniejsze, ale bardziej skuteczne. Narzędzie obsługuje woluminy z systemem plików FAT oraz NTFS, pozwalając również na oczyszczanie dysków ze zbędnych plików tworzonych przez środowisko Windows oraz zainstalowane w nim oprogramowanie. I tak z pomocą tego programu usuniemy tymczasowe pliki takich aplikacji jak pakiet biurowy Microsoft Office, komunikator Skype, popularne przeglądarki internetowe (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Safari, Flock, Netscape, Google Chrome, SeaMonkey) i wielu, wielu innych.

Inne przydatne funkcje R-Wipe & Clean to harmonogram zadań, umożliwiający automatyzację pracy programu, zabezpieczanie dostępu do ustawień hasłem, możliwość obsługi z poziomu wiersza poleceń czy też tryb 'Stealth mode' do ukrywania narzędzia przed innymi użytkownikami komputera.

