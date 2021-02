Pobierz​ program

Raccoon to open-source’owe narzędzie do pobierania aplikacji udostępnianych w Sklepie Google Play bez konieczności odwiedzania cyfrowego sklepu Google. Materiały ściągane są na dysk twardy komputera w formie plików APK.

Z opisywanego programu można skorzystać w wielu sytuacjach. Na przykład po to, by ochronić swoją prywatność. Kiedy logujemy się do Sklepu Google Play na smartfonie lub tablecie za pomocą swojego konta Google, monitorowana jest nasza aktywność (mimo wszystko w aplikacji należy podać login i hasło do profilu Google użytkownika). Nie trzeba się jednak obawiać, że przy użyciu Raccoona pobierzemy nie to wydanie aplikacji, co trzeba, gdyż w programie zawsze udostępniane są najnowsze wersje oryginalnych plików APK.

Jeśli dysponujemy ograniczonym limitem danych w transferze mobilnym, to dzięki aplikacji Raccoon zawsze możemy przygotować kopię zapasową ulubionych materiałów, które będziemy przechowywać na dysku twardym komputera, zwalniając tym samym miejsce w pamięci urządzenia przenośnego. Za sprawą takiego rozwiązania możemy łatwo i szybko umieszczać na smartfonie programy, z których nie korzystamy na co dzień (np. gry na podróż).

Co ciekawe, powyżej wspomniano o aktualnych wersjach danych programów. Czasem jednak można pobrać starsze odsłony aplikacji. Po co? Niekiedy okazuje się, że nowsze posiadają niezbyt czytelny interfejs, zmiany które nie do końca przypadły nam do gustu lub najzwyczajniej w świecie spowalniają działanie smartfona lub tabletu.