Rachunki z Idea Bank przechodzą do Pekao S.A. Oszuści chcą to wykorzystać – nie daj się nabrać

Rachunki klientów Idea Banku przenoszone są do Pekao S.A i właśnie ten fakt starają się wykorzystać oszuści w swoich nowych kampaniach. Bankowy Fundusz Gwarancyjny ostrzega, że do klientów trafiają fałszywe wiadomości, w których nadawcy podszywają się pod nieistniejący już bank i próbują nakłonić odbiorców do odwiedzania spreparowanych stron internetowych. Przez nieostrożność można w ten sposób stracić pieniądze.

Jak czytamy, wykorzystując okoliczności restrukturyzacji i przeniesienia rachunków, cyberprzestępcy próbują wyłudzać jednorazowe hasła, po przejęciu których powiązują swoje urządzenia z kontami klientów. Odbiorca, choć jest przekonany, że autoryzuje operację w serwisie internetowym, w rzeczywistości przekazuje dane oszustom, bo korzysta z formularza, który tylko przypomina autentyczny.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny apeluje, by uważnie czytać treść wszystkich SMS-ów z kodami potwierdzającymi transakcje oraz ignorować rozmowy z osobami, które chcą wyłudzić prywatne dane przez telefon. "Jeżeli zadzwoni do Ciebie osoba przedstawiająca się jako pracownik Banku i poprosi Cię o podanie hasła do bankowości lub hasła jednorazowego, natychmiast rozłącz się i niezwłocznie skonsultuj się z naszą infolinią" – czytamy wśród podstawowych zasad bezpieczeństwa, których zalecają przestrzegać bankowcy.

W kontekście telefonów warto wiedzieć, że oszuści wykorzystują wiele metod, by umocnić swoją wiarygodność. Jednym z patentów jest tzw. spoofing numerów, dzięki któremu oszuści dzwonią do swoich ofiar z autentycznych numerów z banków. To nierzadko usypia czujność klientów i może prowadzić do problemów. Warto być więc czujnym na każdym kroku.

