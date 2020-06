P​obierz program

RadioMaximus to rozbudowane i wielofunkcyjne narzędzie umożliwiające odtwarzanie internetowych stacji radiowych. Pozwala na słuchanie i nagrywanie kilku audycji w tym samym czasie.

Za sprawą RadioMaximus użytkownik może odtwarzać wybrane stacje internetowe z całego świata, wśród których nie mogło zabraknąć także polskich – generalnie baza zawiera aż kilkaset rozgłośni (można je łatwo znaleźć przy pomocy wyszukiwarki), dzięki czemu każdy, niezależnie od gustu muzycznego, znajdzie tu coś dla siebie. Zwłaszcza, że niezależnie od wybranej stacji można liczyć na wysoką jakość dźwięku (program wykorzystuje bibliotekę BASS) i możliwość korzystania z rozmaitych wtyczek.

RadioMaximus charakteryzuje się przejrzystym i czytelnym interfejsem użytkownika, ale mimo to każdy fan muzyki ma do dyspozycji opcję dostosowania wyglądu program do własnych upodobań. Można zmodyfikować wygląd głównego okna programu, dostosować zawartość paska narzędzi, kolorystykę odtwarzacza i zmienić czcionkę. Minimalistów ucieszy z pewnością fakt, że narzędzie oferuje również tryb mini, w którym odtwarzacz zajmuje znacznie mniej miejsca na pulpicie.

Na uwagę zasługuje także funkcja zapisywania ulubionych rozgłośni w celu szybkiego wczytania ich podczas uruchamiania aplikacji. RadioMaximus pozwala również na dodawanie własnych stacji radiowych, tworzenie list odtwarzania, nagrywanie audycji (nie zabrakło funkcji harmonogramu zadań, która umożliwia zaplanowanie rejestrowania wybranych programów radiowych), pozyskiwanie informacji o poszczególnych utworach i wiele, wiele innych.