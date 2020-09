Raft 1.05B

Pobierz program

Raft to pierwszoosobowy survival horror w otwartym świecie. Gra oferuje tryb dla jednego gracza oraz umożliwia współpracę z innymi osobami.

Jesteśmy uwięzieni na małej tratwie dryfującej po oceanie. Dysponujemy wyłącznie haczykiem wykonanym ze starego plastiku. W tak niesprzyjających warunkach (próżno szukać lądu pośród krajobrazu) musimy zrobić wszystko, by przetrwać. Najpierw powinniśmy zadbać o jedzenie i picie, by móc później zacząć zbierać przedmioty, dzięki którym – być może – uda nam się zbudować coś na kształt schronienia.

Wspomniany haczyk to początkowo najważniejszy element wyposażenia głównego bohatera gry Raft, gdyż za jego pomocą łapiemy śmieci, a następnie spośród nich wybierać to, co być może przyda nam się w dalszej części wyprawy. Samo podróżowanie tratwą na nic się zda, dlatego też z czasem warto zanurzyć się w wodzie i poszukać materiałów w głębinach. Trzeba jednak uważać, bo w oceanie spotkamy rozmaite drapieżniki (np. rekiny).

Raft zawiera system craftingu. Gra umożliwia zbudowanie sprzętu do przetrwania, wytworzenie broni, a nawet pozwala na uprawianie roślin. Za pomocą zdobytych przedmiotów rozbudowujemy tratwę, która z czasem staje się wielką rezydencją.