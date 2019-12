Rainlendar Lite 2.15.1

Pobierz​ program

Rainlendar Lite to darmowa edycja popularnego kalendarza wyświetlanego bezpośrednio na pulpicie systemu Windows lub Linux.

Program sprawdza się również dobrze w formie terminarza, w którym można umieszczać ważne informacje i przypomnienia. Autor pomyślał o wykorzystaniu Rainlendara do wyświetlania bezpośrednio na pulpicie zadań do wykonania w najbliższym czasie i zdarzeń występujących w niedalekiej przyszłości. Kolejnym walorem Rainlendara jest obsługa skórek, dzięki którym wygląd kalendarza można dostosować do własnych potrzeb.

Wersja płatna (Rainlendar Pro) została dodatkowo wyposażona w możliwość zarządzania i publikowania swojego kalendarza online oraz w integrację z programem Microsoft Outlook i usługą Google Calendar.