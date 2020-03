Ranking laptopów na marzec 2020 r. Zobacz, co warto kupić

Udostępnij:

Nowy notebook, laptop do gier, a może ultrabook? Niezależnie od kategorii, w której zainteresowany poszukuje nowego sprzętu, wybór nie jest prosty. Ustalenie maksymalnego budżetu oczywiście pomaga, ale wciąż do wyboru pozostaną dziesiątki komputerów, które nierzadko różnią się od siebie tylko szczegółami. Aby pomóc w wyborze, wraz z firmą x-kom przygotowaliśmy ranking polecanych komputerów przenośnych, którymi warto się zainteresować w tym miesiącu.

Jak zwykle zestawienie podzielone jest na trzy kategorie, w ramach których znajdziecie komputery zgrupowane według cen. Pozwoli to szybciej dotrzeć do propozycji w budżecie, który dotyczy danego kupującego. W tabelach kolejność jest przypadkowa. Nieco szerszy opis jednego komputera z każdej kategorii powinien natomiast pomóc zorientować się, na jakie cechy i możliwości rozbudowy można liczyć w sprzęcie mieszczącym się we wskazanym budżecie.

Decydując się na kupno dowolnego sprzętu w x-kom, koniecznie zajrzyj do oficjalnego wątku na naszym forum, gdzie możesz uzyskać indywidualną zniżkę na konkretne zakupy.

Spis treści

Ranking notebooków

Tradycyjnie zaczynamy od zestawienia notebooków, czyli komputerów, które dobrze sprawdzą się zarówno w podstawowych zadaniach domowych, jak i w pracy. W tej kategorii można najczęściej znaleźć najbardziej opłacalne propozycje, a droższe modele sprawdzą się także w grach.

Notebooki do 1500 zł

Lenovo IdeaPad S340-14

Do 1500 złotych polecamy notebook Lenovo z 2-rdzeniowym, 4-wątkowym procesorem AMD Ryzen 3. Jest wyposażony w 4 GB pamięci operacyjnej, ale można ją rozbudować do 20 GB. Istnieje także możliwość zamontowania dodatkowego dysku SATA. Ekran ma przekątną 14,1 cala i rozdzielczość FullHD. Komputer waży niecałe 1,7 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 2000 zł

Dell Inspiron 3583

Szukając laptopa do 2 tysięcy złotych, warto zwrócić uwagę na propozycję Della. W opisywanej konfiguracji oferuje dwurdzeniowy procesor Core i3 oraz 8 GB pamięci operacyjnej, którą można rozszerzyć do 32 GB. Jeśli zainstalowany dysk okaże się niewystarczający, istnieje możliwość instalacji kolejnego dysku SATA. Komputer ma matowy ekran o przekątnej 15,6 cala i rozdzielczości FullHD. Waga to niecałe 2 kilogramy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 2500 zł

ASUS VivoBook 14 X412DA

Propozycja do 2,5 tysiąca złotych to laptop Asusa, w tym przypadku wyposażony w 4-rdzeniowy, 8-wątkowy procesor AMD Ryzen 5 oraz 8 GB pamięci operacyjnej, którą można rozszerzyć do 20 GB. Poza wbudowanym dyskiem 256 GB można także zamontować dodatkowy nośnik SATA. Ekran ma przekątną 14 cali i jest matowy. Cały komputer waży 1,42 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 3000 zł

Huawei MateBook D 15

Szukając komputera do 3 tysięcy złotych, warto się zainteresować propozycją firmy Huawei. Model MateBook D 15 w opisywanej konfiguracji wyposażono w Ryzena 5, 8 GB RAM-u i dysk o pojemności 256 GB. Ekran został wykonany w technologii IPS i jest matowy. Istotna jest aluminiowa obudowa i pokrywa laptopa oraz trzy złącza USB 3.0 oraz jedno USB-C. Komputer waży nieco ponad 1,5 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 4000 zł

HP 15s

Polecany laptop w tej kategorii cenowej to HP z procesorem Intel Core i7 i 16 GB pamięci operacyjnej, którą można rozszerzyć do 32 GB. Matowy ekran IPS ma rozdzielczość FullHD. Za grafikę odpowiada układ Intel Iris Plus ze współdzieloną pamięcią. Wśród złączy można znaleźć jeden port USB-C. Komputer waży niecałe 1,6 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki do 5000 zł

ASUS ZenBook 15 UX534FAC

Chcąc wydać maksymalnie 5 tysięcy złotych warto zastanowić się nad laptopem Asusa z serii ZenBook. W tej konfiguracji oferuje 10. generacji procesor Core i5 z zegarem do 4,2 GHz. Wbudowana pamięć operacyjna to 8 GB, a za grafikę odpowiada zintegrowany układ. Obudowa komputera jest aluminiowa, a klawiatura podświetlana. Cechą szczególną jest dodatkowy wyświetlacz w miejscu gładzika – umożliwia obsługę dodatkowych miniaplikacji i nie tylko.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Notebooki powyżej 5000 zł

LG GRAM 17Z990

Jeśli wydatek powyżej 5 tysięcy nie jest kłopotem, polecamy LG Gram, w tym przypadku z 4-rdzeniowym Core i7-8565U z maksymalnym taktowaniem 4,6 GHz. Pamięć operacyjna to 8 GB, ale można ją rozszerzyć do 16. Cechą szczególną jest błyszczący 17-calowy ekran IPS o rozdzielczości 2560×1600 pikseli. W komputerze można też znaleźć złącze USB-C zgodne z Thunderbolt 3. Mimo, że jest to stosunkowo duży komputer, waży jedynie 1,34 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking laptopów gamingowych

W zestawieniu notebooków gamingowych znajdziecie komputery, które stworzono z myślą o graczach. Oferują więc najczęściej najbardziej wydajne podzespoły, lepsze chłodzenie i praktyczne dodatki, takie jak wielokolorowe podświetlenie klawiatury. Laptopy z tej kategorii nie należą do najlżejszych i najsmuklejszych, ale bez problemu poradzą sobie z grami.

Laptopy gamingowe do 4000 zł

Acer Nitro 5

Polecany laptop do gier do 4 tysięcy złotych to Acer Nitro 5. W tym przypadku wyposażono go w 4-rdzeniowy procesor Core i5-8300H z maksymalnym taktowaniem 4 GHz i 16 GB pamięci operacyjnej (którą można rozbudować do 32 GB). Poza wbudowanym dyskiem 512 GB możliwy jest montaż dwóch dodatkowych. Za grafikę odpowiada tu GeForce GTX 1650 z 4 GB własnej pamięci, ekran komputera ma odświeżanie 120 Hz. Całość waży ponad 2 kilogramy.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 5000 zł

Lenovo Legion Y540-15

W tej kategorii cenowej przykładowy model to laptop Lenovo z serii Legion, w tej konfiguracji wyposażony w 6-rdzeniowy procesor Core i7-9750H z taktowaniem do 4,5 GHz. RAM to 16 GB, ale można go rozbudować do 32 GB. Jeśli wbudowany dysk 256 GB okaże się niewystarczający, istnieje możliwość montażu dodatkowego dysku SATA. Grafika to GeForce GTX 1660Ti z 6 GB własnej pamięci. Laptop waży 2,22 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe do 6000 zł

ASUS ROG Strix G

Proponowany komputer do gier w tej kategorii cenowej to to Asus z serii Rog Strix G, w tej konfiguracji wyposażony w 6-rdzeniowy procesor Core i7, 16 GB pamięci operacyjnej (można ją rozszerzyć do 32 GB) i grafikę GeForce GTX 1660Ti z 6 GB własnej pamięci. Dysk ma pojemność 512 GB i istnieje możliwość instalacji kolejnego. Ekran laptopa cechuje się odświeżaniem 120 Hz. Całość waży prawie 2,4 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Laptopy gamingowe powyżej 6000 zł

ASUS ROG Scar III

Jeśli przekroczenie budżetu 6 tysięcy złotych nie jest problemem, polecamy zainteresować się komputerem Asus ROG Scar III. Poza topowym procesorem i pamięcią operacyjną 16 GB (z możliwością rozbudowy do 32 GB) cechą szczególną jest tu grafika GeForce RTX 2070 z 8 GB pamięci oraz ekran z odświeżaniem 240 Hz, który ma 17,3 cala przekątnej. Jest to matowa matryca typu EWV. Dysk SSD ma pojemność 1 TB, ale istnieje także możliwość montażu kolejnego dysku SATA. Komputer waży 2,8 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ranking ultrabooków

Na koniec zestawienie ultrabooków. To komputery, których zalety docenią szczególnie osoby często będące w podróży, a przez to liczące na długi czas pracy na jednym ładowaniu akumulatora i niewielką masę, która ułatwi transport. Droższe ultrabooki są wyposażane w topowe podzespoły i można z powodzeniem wykorzystywać je do bardziej obciążających zadań.

Ultrabooki do 3000 zł

Huawei MateBook D 14

Proponowany ultrabook do 3 tysięcy złotych to Huawei z 4-rdzeniowym, 8-wątkowym procesorem AMD Ryzen 5 i 8 GB pamięci operacyjnej. Ekran jest matowy i wykonany w technologii IPS. Ma przekątną 14 cali i rozdzielczość FullHD. Na uwagę zasługuje podświetlana klawiatura i aluminiowa obudowa. Komputer waży niecałe 1,4 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 4000 zł

Dell Latitude 3400

Sugerowany ultrabook do 4 tysięcy złotych to model Della, w tym przypadku z procesorem Core i5-8265U i 8 GB pamięci operacyjnej, którą jednak można rozszerzyć aż do 32 GB. Ekran IPS jest matowy i ma przekątną 14 cali. Komputer ma dość dużo złączy, w tym VGA, Ethernet, USB-C i dwa porty USB 3.0. Całość waży jednak ponad 1,7 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 5000 zł

LG GRAM 14Z990

Propozycja do 5 tysięcy złotych to ultrabook LG Gram, w tym przypadku z 4-rdzeniowym procesorem Core i5 i 8 GB RAM-u (można go rozszerzyć do 16 GB). Błyszcząca matryca wykonana została w technologii IPS i ma przekątną 14 cali. Wśród złączy można znaleźć USB-C z obsługą Thunderbolt 3. Cechą szczególną jest waga –komputer waży niecały kilogram.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki do 6000 zł

Huawei MateBook X Pro

Spośród ultrabooków do 6 tysięcy złotych, warty uwagi jest Huawei MateBook X Pro z Core i5 i 8 GB pamięci operacyjnej (niestety nie można jej rozszerzyć). Za wydajność graficzną odpowiada GeForce MX250 z 2 GB własnej pamięci. Ciekawostką jest ekran o przekątnej niecałych 14 cali i rozdzielczości 3000×2000 piskeli. Komputer waży 1,34 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę:

Ultrabooki powyżej 6000 zł

Apple MacBook Pro

Jeśli przekroczenie budżetu 6 tysięcy złotych nie jest problemem, warto sprawdzić MacBooka Pro. W tym przypadku został wyposażony w 4-rdzeniowy procesor Intel Core i5-8257U, 16 GB pamięci operacyjnej (bez możliwości rozbudowy) oraz dysk 256 GB. Ekran ma przekątną 13,3 cala i rozdzielczość 2560×1600 pikseli. Komputer waży niecałe 1,4 kilograma.

Modele w tej grupie cenowej, na które warto zwrócić uwagę: