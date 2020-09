Ranking prędkości internetu w Polsce. Mobilnie w górę, ale to raczej nie zasługa 5G

Udostępnij:

Ranking dostarczony przez SpeedTest.pl wskazuje na kolejny miesiąc ze wzrostem średnich prędkości pobierania. Wynoszą one 75 Mb/s dla sieci stacjonarnych i 27 Mb/s dla sieci mobilnych. W testach uwzględniono także sieć 5G, której średnia prędkość wyniosła 89 Mb/s.

Ranking prędkości internetu w Polsce za sierpień 2020 roku przynosi nam delikatne wzrosty, za co może odpowiadać wprowadzenie sieci 5G. Jednakże w bardzo małym stopniu, bo w tym przypadku mówimy zaledwie o 0,5 proc. wszystkich dokonanych testów. Łącznie, 3,2 miliona internautów z Polski sprawdzało prędkość połączenia internetowego w serwisie SpeedTest.pl.

Ranking ogólny – prędkość internetu w Polsce

W sierpniowym rankingu ogólnym prowadzi INEA. Średnia prędkość połączenia dla łączy stacjonarnych wyniosła 75,10 Mb/s, czyli o 1,4 proc. szybciej w odniesieniu do poprzedniego miesiąca. Najszybszym połączeniem nadal mogą cieszyć się klienci wielkopolskiego operatora INEA – 148,67 Mb/s.

To jednak wynik słabszy o 6,5 proc. w stosunku do zeszłego miesiąca. W niedzielę 30 sierpnia doszło do kilkugodzinnej awarii sieci INEA, co automatycznie przełożyło się na gorsze wyniki testów. Na drugim miejscu znajduje się UPC z wynikiem 143,15 Mb/s, przy czym ten operator oferuje usługi ogólnopolskie. Na ostatnim miejscu podium znalazła się łódzka Toya z wynikiem 124,74 Mb/s.

Ranking prędkości internetu mobilnego w Polsce

W topowej czwórce najszybszych dostawców internetu mobilnego w Polsce nic się nie zmienia. Średnie prędkości powoli rosną, ale różnice są na tyle niewielkie, że wszystkie cztery najwyższe miejsca wyglądają tak samo jak miesiąc temu. Niezmiennie fotel lidera zajmuje T-Mobile z wynikiem 32,41 Mb/s.

Po raz pierwszy w rankingu uwzględniono również testy wykonane w zasięgu sieci 5G. Jednakże liczba wykonanych testów nie przekracza 0,5 proc., więc mają dość niewielki wpływ na średnią. W sierpniu średnia prędkość pobierania danych w polskich sieciach mobilnych wyniosła 26,7 Mb/s, co przekłada się na spory wzrost, bo aż 4,1 proc. względem lipca.