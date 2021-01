Pobierz ​program

Rapid CSS to zaawansowane, a zarazem lekkie i proste w obsłudze środowisko przeznaczone do tworzenia nowoczesnych stron internetowych wykorzystujących arkusze CSS. Umożliwia ono wygodne projektowanie, kreowanie i edycję witryn HTML, bazujących na arkuszach CSS.

Podobnie jak w pozostałych produktach firmy Blumentals Solutions, tak również w przypadku Rapid CSS fundamentem oprogramowania jest potężny edytor tekstu, wspierający najnowsze standardy webowe i oferujące szereg przydatnych do wygodnego tworzenia arkuszy CSS funkcji oraz narzędzi. Wyposażony on został m.in. w kolorowanie składni popularnych języków (HTML, CSS, JavaScript, PHP, ASP, XML, WML, Perl, SASS, LESS), mechanizm numerowania linii, inteligentnego autouzupełniania kodu, wsparcie dla systemu kodowania UTF-8, UTF-8 bez BOM, UTF-16 oraz możliwość automatyzacji pracy z wykorzystaniem makr. Program umożliwia podgląd efektów pracy w czasie rzeczywistym z wykorzystaniem silników renderujących przeglądarek Internet Explorer oraz Google Chrome.

Rapid CSS zintegrowany został z walidatorami kodu HTML/CSS, oferując przy tym użyteczne funkcje do zarządzania plikami takie jak wbudowany menedżer FTP, obsługujący połączenia z serwerami FTP/SFTP/FTPS oraz integracja z najpopularniejszymi systemami kontroli wersji (SVN i GIT). Możliwości programu łatwo rozszerzone mogą być dzięki obsłudze pluginów.

