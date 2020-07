Po​bierz program

RarmaRadio to program przeznaczony do odsłuchiwania i nagrywania strumieni stacji internetowych z całego świata.

Odtwarzacz oferuje ogromną bazę stacji radiowych podzielonych tematycznie, według kryteriów gatunkowych, regionów oraz sieci. RarmaRadio pozwala dodatkowo na wyświetlanie albumu do każdej piosenki, zapisywanie informacji TAG utworów muzycznych, tworzenie zadań zapisywania audycji na dysku twardym w określonym czasie czy jednoczesne odtwarzanie i rejestrowanie kilku stacji. Do ogromnej bazy można również za pomocą wygodnego kreatora dodawać własne pozycje z wyszczególnieniem URL, gatunku stacji, kraju, strony WWW, loga stacji itp.

RarmaRadio oferuje dodatkowo wtyczkę pozwalającą na integrację z popularnym odtwarzaczem multimediów Winamp. Autorzy starają się także by ich produkt oferował w przyszłości linki do stacji telewizyjnych nadających online. Aktualnie jest ich tylko kilka, ale użytkownicy mają możliwość dodawania do bazy własnych pozycji.