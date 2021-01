Raspberry Pi Pico. Idealny mikrokontroler do nauki za śmieszne pieniądze

Udostępnij:

Organizacja Raspberry Pi Foundation ogłosiła nowy mikrokontroler Raspberry Pi Pico. Można go używać do sterowania innymi urządzeniami elektronicznymi i programować pod niego polecenia. Sprzęt ten jest niezwykle tani i doskonale nadaje się w celach edukacyjnych.

Raspberry Pi Pico to pierwszy mikrokontroler od Raspberry Pi Foundation, który korzysta z własnego układu, RP2040.

Takiego rodzaju gadżet pozwala na stworzenie własnego kodu, którym potem Raspberry Pi jest w stanie kontrolować zewnętrzne urządzenia.

Raspberry Pi Pico korzysta z dwurdzeniowego procesora mobilnego ARM Cortex M0+ (133 Mhz), ma 264 KB RAM-u oraz 2 MB pamięci flash.

Na sprzęcie znajduje się 26 pinów GPIO (pracują z napięciem 3,3 V), a także port micro-USB i czujnik temperatury. Raspberry Pi Pico można uzupełnić o dodatkowe 16 MB pamięci flash. Jego cena wynosi 19,90 zł.

Pico nie dysponuje modułem łączności Bluetooth ani Wi-Fi, ale można natomiast z łatwością podłączyć go do komputera przy pomocy portu micro-USB. Mikrokontroler obsługuje język programowania C i CC+, jak również MicroPython, który jest wariacją popularnego Pythona, ale z myślą o mikrokontrolerach.

Układ RP2040 ma zwiastować początek całej rodziny urządzeń opartych o niego. Zewnętrzni producenci, tacy jak Adafruit, Arduino, Pimoroni i Sparkfun też będą tworzyć własne mikrokontrolery z RP2040.

Raspberry Pi Pico to kolejny przydatny gadżet dla elektroników-hobbistów oraz mogący przydać się w sektorze edukacji.