16.02.2020 23:19 • Recenzja do wersji 5.7

Dotyczy RawTherapee w wersji 5.8



RawTherapee służyć może nie tylko do „wywoływania” plików *.RAW, ale z powodzeniem przy pomocy większości narzędzi można obrabiać pliki *.jpg.

Jest to program dla pasjonatów fotografii, którym zależy na uzyskaniu naprawdę przyzwoitego efektu.

Nie jest to kombajn taki, jak Adobe Photoshop, który ma znacznie więcej zastosowań, niż same korekty fotografii, ale z powodzeniem może konkurować z komercyjnym Adobe Lightroom. RT jest darmowy i można ustawić w nim polski interfejs. Jest typowym edytorem korekcyjnym i dla fotoamatorów jest w tym świetny. Trudno wymienić to wszystkie narzędzia, ale grupują się one w zakładkach dotyczących takich obszarów, jak: ekspozycja, struktury obrazu (szczegóły), kolor, geometria, zaawansowane i zakładka z ekstra narzędziami specjalnie wydzielonymi dla plików RAW, nieaktywnych przy plikach jpg.

RT wydawany jest na platformy: Windows, Linuks i MacOS. Jest od lat stale rozwijany.



Jego interfejs daje się modyfikować, aby urządzić sobie pulpit roboczy edytora wg swoich upodobań.

Przy pierwszym zetknięciu się z programem może się on wydać dość skomplikowany, ale to tylko pozór. Choć jednak muszę przyznać, że na początku nie wygląda on na intuicyjny. Dla osób nie mających ochoty na długie dociekanie od podstaw, jak ustawić pulpit, gdzie są różne narzędzia i jak działają – warto, przynajmniej na początku, wspomagać się, albo RawPedią wydaną przez RawTherapee (ale nie jest po polsku i jest nieco niewygodna w użyciu), albo bardzo przyjaznymi poradnikami w Internecie. Moim faworytem są poradniki na You Tube, autorstwa p. Jacka Plewy, który w prosty, przystępny sposób prezentuje wszystko na ekranie. Wprawdzie dotyczą one starszych wersji programu, ale doskonale wprowadzają w atmosferę aplikacji, jej elementy i narzędzia najczęściej używane przez fotoamatorów.



Program jest bezinwazyjny, jeżeli chodzi o pliki źródłowe, czy to w RAW-ach, czy jpg-ach. Wyniki przetwarzania zapisuje, jako osobny plik i czyni to wg wskazań użytkownika w dowolnej lokalizacji na dysku. W razie błędu można wracać do ponownej obróbki bez problemu.



Program umożliwia tworzenie własnych profili korekcyjnych, obejmujących dowolne narzędzia, z zapisem do podręcznego schowka, co doskonale pomaga oszczędzić czas, jeżeli posiadamy w obróbce serię zdjęć wymagającą użycia tych samych korekt, a będą także służyć w przyszłości. Ale jeśli mamy tylko kilka zdjęć wymagających takich samych korekt, to można doraźnie skopiować do pamięci powstały przy pierwszym zdjęciu profil (zawierający jedno lub kilka narzędzi) i wstawić je do wszystkich pozostałych w bieżącej sesji obróbkowej. Duża oszczędność czasu zapewniona.



Każde ze zdjęć po obróbce (jeszcze bez zapisywania) można wstawić do kolejki masowego przetwarzania, co pozwala na kolejną wielką oszczędność czasu. Szczególnie ważne staje się to, gdy do obróbki mamy dziesiątki, a tym bardziej setki zdjęć. Przy takich ilościach zapisywanie każdego zdjęcia indywidualnie jest stratą czasu, bo powtarzamy dziesiątki/setki razy te same czynności, zamiast jednego kliknięcia w kolejkę. W zależności od „długości” kolejki i mocy komputera, obróbka może trwać kilka minut, kwadrans, a nawet dłużej. W tym czasie można odpocząć lub iść np. na kawę.



Program posiada w budowany zestaw profili korekcyjnych obiektywów przeróżnych marek i typów (zapisany w folderze „lensfun”). Lista ta jest, w miarę pojawiania się nowych wersji RT, stale wzbogacana.

Program umożliwia także skorzystanie z gotowych profili korekcyjnych obiektywów przeróżnych marek i typów, udostępnionych przez Adobe (pliki *.lcp).

Naturalnie korekty dystorsji w RT można wykonywać także ręcznie, na oko, ale nie jest to łatwe, jeśli w kadrze nie ma linii prostych. Obiektywy, szczególnie zoomy, w swoim zakresie ogniskowych miewają (nie jest to regułą) przemiennie występujące dystorsje poduszkowe i beczkowe. Gotowy profil z danych exif zdjęcia odczytuje wielkość ogniskowej i wprowadza stosowną korektę. Dla obiektywów stało ogniskowych można zawsze samemu zrobić profil korekty dystorsji na oko i zapisać w schowku profili, lub skorzystać z gotowego, jeśli jest na liście obiektywów.



Po aktualizacji program pamięta wszystkie poprzednie ustawienia.



Program polecam wszystkim fotoamatorom, którzy szukają dla siebie przyzwoitej i darmowej aplikacji, a którym programy do RAW-ów dostarczone przez producentów aparatów nie przynoszą satysfakcji. Pracuję od lat, jako fotoamator, z różnymi wersjami RT, począwszy od 4.2, i zawsze z bardzo dobrym skutkiem.