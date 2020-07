Pobierz program

Rayman 3: Hoodlum Havoc to trzecia część z serii popularnych platformówek, których producentem jest studio Ubisoft. Wraz z dzielnym Raymanem, gracz będzie musiał przemierzyć bagna, lasy i równiny, aby dotrzeć do André nękającego krainę Rozdroża i położyć kres jego intrygom.

Niezwykła przygoda

Na drodze protagonisty pojawi się wiele Mroklumów będących podstawową przeszkodą w czasie gry. Aby ich pokonać, będzie trzeba namierzyć cel, a następnie użyć jedynej broni jaką posiada Rayman, czyli jego pięści. Rzucać nimi będzie można po linii prostej, po łuku oraz do tego ze zwiększoną mocą.

Niektóre Mroklumy są specjalnie oznaczone symbolem "$", co oznacza, że posiadają proszek do prania, który Raymanowi może posłużyć jako booster. Aby go uzyskać, wystarczy takiego przeciwnika wyeliminować. Można tak zdobyć jedno z pięciu pudełek: zielone, czerwone, niebieskie, pomarańczowe lub żółte. Każde z nich na inny sposób pomaga w walce.

Po świecie gry zostały porozstawiane klatki, z których Rayman może uwolnić uwięzione Malaki. Kiedy uwolni ich sześć i otrzyma wszystkie medaliony, zwiększy się stan zdrowia postaci.

W Rayman 3: Hoodlum Havoc dodatkową zabawę stanowi zdobywanie punktów. Dostać je można m.in. za pozbywanie się wrogów oraz zbieranie klejnotów, Trząsek czy Bo-bików. Warto też dobrze rozglądać się po świecie, gdyż twórcy ukryli przed graczem kilka ciekawych lokacji.

Punkty, które gracz zdobywa w grze, pozwolą mu na odblokowanie dodatkowych treści. Będą to filmy niespodzianki oraz premiowe poziomy, które przedłużą i urozmaicą czas spędzony w grze.

Minimalne wymagania systemowe: