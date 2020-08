Pobierz program

Spin-off bardzo popularnej gry platformowej z wesołym Raymanem w roli głównej.

Zabawa na całego!

Rayman Jungle Run to kolejna z bogatej kolekcji gier o wojowniczym bohaterze, jaka ukazała się na rynku od połowy lat 90. Tym razem twórcy celowali w odbiorców mobilnych, wydając grę na smartfony oraz konsole przenośne.

W grze wcielamy się w tytułowego Raymana, który wraz ze swoim przyjacielem Globoxem przemierza 70 przepięknie narysowanych poziomów. Podczas eksploracji 7 różnorodnych światów, zbieramy rozsiane po mapie skupiska złotawych muszek i pokonujemy zastawiane na bohatera pułapki. Z racji tego, że mamy do czynienia z grą bieganą, nasza postać będzie nieustannie w ruchu. Sterowanie wymagać będzie od nas podejmowania losowych akcji w czasie, zaczynając od skoku, latania czy rozbijania przeszkód na naszej drodze.

Akcja gry należy do szybkich, ale wprawieni, jak i początkujący gracze nie powinni mieć z nią żadnych problemów. Celem zabawy jest zebranie jak największej ilości złotych muszek i przejście plansz w jak najkrótszym czasie. Z racji, że mamy do czynienia z grą platformową, możliwe jest ponowne przejście, odwiedzonych już lokacji, by zdobyć ominięte muszki lub zyskać jeszcze lepszy czas przejścia. Najlepsi z najlepszych, trafią bowiem na internetową tablicę zwycięzców, odblokowując ukryty świat Land of the Livid Dead.

Rozgrywka bazuje na oryginale i jest wyśmienitą okazją do wejścia w magiczny świat Raymana. A potem już tylko z górki, by przejść na bajeczny Rayman Origins.

