Razer Synapse 2.0 to aplikacja firmy Razer kompatybilna z urządzeniami peryferyjnymi wspomnianego producenta. Po ustawieniu myszki, klawiatury bądź też innego produktu Razer system automatycznie wysyła plik konfiguracyjny do chmury, by użytkownik mógł go pobrać z innego dowolnego komputera.

Opisywany program jest zatem adresowany do bardziej wymagających użytkowników, w tym profesjonalnych graczy, biorących udział chociażby w turniejach e-sportowych rozgrywanych na różnym sprzęcie. Mogą oni podłączyć swoją klawiaturę bądź myszkę na dowolnym komputerze, a Razer Synapse 2.0 zadba o to, by po chwili mieli dostępne swoje ustawienia konfiguracyjne, takie jak np. profile użytkownika, czułość myszki, przypisanie klawiszy pod poszczególne akcje, makra i wiele innych.

Razer Synapse 2.0 eliminuje zatem żmudny proces konfiguracji urządzenia peryferyjnego na każdym pececie, ale to nie wszystko. Możesz ponadto tymczasowo zmienić na przykład czułość myszki Razer wciskając przycisk na klawiaturze lub w mgnieniu oka zmienić profil użytkownika klawiatury przy wykorzystaniu rolki na gryzoniu, a nawet spersonalizować podświetlenie urządzeń.

