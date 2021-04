ReEVOlucyjne spojrzenie na laptopy - międzynarodowa certyfikacja Intel Evo

Udostępnij:

Partnerem materiału jest Intel.

Powiedzieć, że świat – zwłaszcza w ciągu ostatniego roku – zmienił się mocno, to truizm. Badacze skłaniają się ku tezie, że pandemia nie tyle uruchomiła pewne procesy, co raczej przyspieszyła jeszcze bardziej te zachodzące w społeczeństwie od jakiegoś czasu. Obostrzenia związane z koronawirusem niemal całą naszą rozrywkę i kontakty prywatne przeniosły w rzeczywistość wirtualną, nauka prowadzona jest w ogromnej większości w trybie zdalnym, nie wspominając o milionach home office wymuszonych przez zamknięcie czy ograniczenie funkcjonowania firmowych biur. Procesy te widoczne były od kilku lat, pandemia z udogodnień i benefitów, takich jak możliwość pracy zdalnej, uczyniła konieczność. A razem ze zmieniającymi się warunkami rosną nasze potrzeby w zakresie technologii, która będzie w stanie wspierać nas w tej nowej rzeczywistości.

Dla wielu z nas laptop stał się podstawowym urządzeniem w domu, które wręcz warunkuje możliwość naszego funkcjonowania służbowego i prywatnego. Na rynku dostępne są setki modeli różnego przeznaczenia, w zróżnicowanych przedziałach cenowych.. Czym zatem kierować się przy wyborze laptopa?

Jednolity standard oceny

Początkiem, zainicjowanym przez firmę Intel, było rozpowszechnienie określenia ultrabook – nowej kategorii komputerów przenośnych. Nazwa powstała z połączenia „notebook” oraz „ultramobilny’ – chodziło zdefiniowanie klasy lekkich, poręcznych i wydajnych laptopów. Aby sprzęt mógł być określany tym mianem, spełnić musiał szereg wymogów, między innymi ważyć mniej niż 2 kg, działać co namniej 6h na baterii, wybudzać się w mniej niż 3 sekundy i operować na dysku SSD lub hybrydowym. W 2019 roku Intel rozwinął tę koncepcję, tworząc nie tyle klasę komputerów, co jednolity, międzynarodowy wyznacznik jakości laptopów, oparty o realne osiągi w codziennym użytkowaniu. Miało to swoje niewątpliwe zalety, przede wszystkim dla przeciętnych użytkowników – w gąszczu informacji technicznych podawanych przez producentów komputerów dość łatwo się pogubić. Im większe liczby dotyczące pojemność, prędkości czy częstotliwości – tym lepiej, jednak zwykła osoba korzystająca z komputera nie jest w stanie przełożyć tych wartości na konkretne zachowania swojego sprzętu w różnych sytuacjach. Projekt Athena, bo o nim mowa, został wyznacznikiem standardu, biorąc pod lupę takie życiowe (a nie czysto techniczne!) parametry jak responsywność, czas wybudzania, czas pracy baterii czy szybkość połączenia. Z czasem projekt ewoluował, dostosowując się do szybkich zmian, w rezultacie czego otrzymaliśmy Intel EVO – platformę określającą minimalne wymagania sprzętów klasy premium; uniwersalny standard, będący gwarancją wysokiej jakości sprzętu.

EVOlucja komputera przenośnego klasy premium

Badania Intel, opierające się o faktyczne i realne (a nie laboratoryjne, w idealnej temperaturze, wilgotności, dostępie do zasilania etc.) wykorzystanie komputerów osobistych doprowadziły do wyznaczenia uniwersalnego standardu, do którego porównywane są dostępne na rynku sprzęty. Jeśli spełniają określone wymagania, mogą otrzymać certyfikację Intel EVO – co jest jasnym sygnałem i swoistą rękojmią dla kupujących. Na certyfikację Intel EVO składają się takie funkcjonalności i parametry, jak responsywność, długa praca baterii, natychmiastowe wybudzanie, szybkie ładowanie i najlepsza łączność przewodowa i bezprzewodowa. Certyfikacja prowadzona w ten sposób tworzy realne benchmarki wynikające z codziennego życia, a nie arbitralnych pomysłów poszczególnych producentów. User Experience, czyli doświadczenie użytkownika, jest tym, co faktycznie powinno dyktować rozwój – i w przypadku Intel EVO mam gwarancję, że dokładnie tak się dzieje.

Tyle teorii – jak to wygląda w praktyce? Laptopy Intel EVO, by spełniły stawiane wymagania, wyposażone muszą być w szereg elementów o określonych parametrach:

• Procesor 11 generacji – ze względu na pożądaną wielozadaniowość laptopa, jako minimum przyjęto Core i5 (wszechstronne zastosowanie, umożliwiające pracę na wielu aplikacjach jednocześnie); możliwy także mocniejszy Core i7 (duża moc obliczeniowa konieczna do zaawansowanych programów i aplikacji)

• Wi-Fi 6 (Gig+) – nowy standard komunikacji bezprzewodowej, dużo szybszy między innymi dzięki OFDMA (wielodostępowi z ortogonalnym podziałem częstotliwości), OBSS (pozwalające na bardziej efektywną komunikację nawet w zatłoczonych sieciach) czy ulepszonemu kształtowaniu wiązki sygnału

• ThunderboltTM4 – oparty o standard USB C, pozwalający na szybkość transferu nawet 3000 Mb/s, bezpieczny dzięki technologii VT-d i DMA-r

• Dysk SSD – PCIe / NVMe o pojemności minimum 256 GB

• Pamięć DDR4 – minimum 8GB Dual Channel Memory

• Bluetooth 5 z Audio Offload

• Minimum 2 mikrofony cyfrowe o stosunku sygnału do szumu wynoszącym co najmniej 63 dB i dopasowaniu +/- 1 db (parametr stosunku sygnału do szumu informuje nas o tym, czy najcichsze dźwięki nie zginą w szumie własnym urządzenia, generowanym np. przez układ chłodzenia) Oprócz wyciszenia fizycznego, podstawową metodą jest zarządzanie pracą wentylatora w zależności od realnego wzrostu temperatury

• Głośniki o poziomie ciśnienia akustycznego powyżej 78 dB @ 50cm i częstotliwości basów poniżej 353 Hz

• Kamera skierowana w użytkownika co najmniej HD 720p przy 30 klatkach na sekundę

• Asystent głosowy z WoV, skuteczny w odległości powyżej 4 m

• Wysoka wierność strojenia kodeków audio/głośników oraz technologia Intel SmartSound

Testy potwierdziły – Intel EVO to gwarancja

Testowanie sprzętów w powyższych konfiguracjach odzwierciedlało warunki, w których często pracujemy – 25 zadań na różnych aplikacjach i przełączenie pomiędzy nimi, między innymi przeglądanie witryn (w tym obciążająca przeglądarka Chrome), streaming video, komunikatory internetowe, aplikacje pakietu Office oraz streaming audio.

To potwierdzone: powyższe minimalne wymagania gwarantują: • Responsywność zawsze i wszędzie • Długą pracę baterii – minimum 9 godzin obsługi Full HD • Natychmiastowe wybudzanie – czas poniżej 1 sekundy • Szybkie ładowanie (poniżej 30 min) gwarantujące minimum 4h użytkowania • Najlepszą w swojej klasie łączność przewodową i bezprzewodową • Zintegrowaną grafikę Intel Xe (karta Iris Xe Graphics Max ma do dyspozycji swoje 4 GB pamięci LPDDR4)

Laptopy Intel EVO, dzięki swojej wszechstronności, nadają się nie tylko do wykorzystania w wielkich korporacjach. Są narzędziem pracy niezależnych twórców, freelancerów – każdego, kto potrzebuje mocnego, niezawodnego komputera przenośnego, by pracować z dowolnego miejsca na świecie.

Wybierając produkt oznaczony certyfikatem Intel EVO wiemy, za jakie konkretnie realne osiągi tak naprawdę płacimy. Jak rozpoznać, czy komputer posiada certyfikację? Każdy produkt oznaczony jest charakterystycznym badgem, naklejką – dzięki temu już na pierwszy rzut oka wiemy, czy oglądany laptop spełni nasze wymagania i wart jest swojej ceny.

