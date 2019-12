Pobierz program

ReSharper to jedno z najpopularniejszych i najbardziej cenionych przez programistów .NET narzędzi, które w znaczny sposób rozszerza możliwości środowiska programistycznego Microsoft Visual Studio i w ten sposób ułatwia oraz przyspiesza tworzenie bądź refaktoryzację kodu. Po instalacji ReSharper integruje się z Visual Studio od wersji 2005 SP1 w górę i działa w tle, na bieżąco oferując podpowiedzi i zalecenia daleko wykraczające poza to, co Visual Studio i jego IntelliSense posiada w standardzie. Program pozwala także między innymi jednym kliknięciem refaktoryzować i przenosić duże fragmenty kodu, a także kompiluje pisany kod "na żywo" od razu wyłapując ewentualne błędy.

Funkcje ReSharpera można podzielić na kilkanaście modułów. Najważniejszym modułem jest inspekcja kodu, którą możemy wywołać ręcznie lub powierzyć jej automatyczną pracę w tle. Moduł sprawdza ponad 1300 parametrów i wyłapuje problemy takie jak chociażby niespójne nazewnictwo, potencjalne niebezpieczeństwa (np. możliwość wystąpienia null reference) czy nieosiągalne fragmenty kodu. Moduł ten wskazuje także lepsze implementacje napisanych przez fragmentów kodu, np. zastępowanie pętli foreach wyrażeniem LINQ czy konwersję wyrażeń if do postaci return. Programista może skorzystać z zaleceń ReSharpera jednym kliknięciem, a potem szybko wrócić do stanu pierwotnego, gdyby z jakichś względów okazały się niepożądane.

Ułatwienie nawigacji to kolejny filar ReSharpera. Funkcja Go To Everything dostępna pod kombinacją CTRL-T pozwala na błyskawiczne przejście do danej klasy, metody, a nawet konkretnego wiersza w konkretnym pliku. Znacznie rozbudowano także obecną już w Visual Studio funkcję Find Usages. Kompletowanie kodu to równie przydatne ułatwienie, zwłaszcza jeśli pracujemy z długimi nazwami w stylu VeryLongName, w ReSharperze wystarczy wpisać po kolei wielkie litery występujące w nazwie takiego typu (tu: VLN), a ReSharper automatycznie go uzupełni i, jeśli jest to enumerator, dodatkowo podpowie wartości. Wklejając fragment kodu ReSharper z kolei może automatycznie dodać wszystkie niezbędne usings.

Refaktoring umożliwia szybkie wykonanie kilkudziesięciu operacji ingerujących w istniejące kod. Między innymi dostępne są takie operacje jak zmiana sygnatury metody, zmiana klasy na interfejs, właściwości na metodę, wyodrębnienie klasy, interfejsu czy metody z fragmentu kodu, konwersja metody ze statycznej na instancyjną, przeniesienie stringa do pliku zasobów itd. - wszystkie te operacje naturalnie dwustronnie. ReSharper oferuje także dedykowane funkcje do tworzenia aplikacji w ASP.NET i MVC, pracy z testami jednostkowymi, kodem XAML oraz internacjonalizacji aplikacji.

Jedyną wadą oprogramowania wydaje się być jednocześnie jego największa zaleta - złożoność. Skorzystanie ze wszystkich dobrodziejstw, jakie niesie ze sobą ReSharper w praktyce wymaga zapamiętania ogromnej liczby skrótów klawiaturowych, co może sprawiać spore problemy. Poza tym miejscami domyślne ustawienia są odrobinę irytujące, a mnogość podpowiedzi i znalezionych niespójności w kodzie (często mających zresztą znaczenie czysto akademickie) może początkowo przeszkadzać. Na szczęście poszczególne detekcje da się dodać do listy trwale ignorowanych, a lista ta może być prywatna lub współdzielona z resztą zespołu za pośrednictwem repozytorium. Mimo początkowych wątpliwości po kilku tygodniach pracy z ReSharperem raczej każdy przekona się, że niesamowicie ułatwia i uprzyjemnia on pracę programisty. Jeśli dla kogoś to i tak za mało, warto przyjrzeć się pluginom do ReSharpera dostępnym w dedykowanej galerii rozszerzeń w Visual Studio, które jeszcze bardziej poszerzają jego możliwości.

Co nowego w wersji 9?

Wersja 9.0 wprowadza obsługę Visual Studio 2015 oraz nowych cech języka C# opisanych w specyfikacji 6.0, między innymi statyczne usings, warunkowe łapanie wyjątków oraz operator ?. Wreszcie w ReSharperze pojawiła się także obsługa wyrażeń regularnych z prawdziwego zdarzenia: z podpowiadaniem składni, wyróżnianiem błędów i opcjami dopasowującymi wyrażenie do zastosowania w kodzie C#. Dostępne jest również narzędzie umożliwiające szybkie przetestowanie wyrażenia. W temacie nawigacji dodano opcję Go to Action umożliwiającą szybki wybór akcji ReSharpera z menu dostępnym tradycyjnie jako Alt+Enter. Funkcja Find Usages z kolei nie blokuje już interfejsu podczas długiego przeszukiwania. ReSharper 9 to także mnóstwo usprawnień w zakresie tworzenia kodu JavaScript i TypeScript, między innymi automatyczne poprawki do ponad 270 najpopularniejszych błędów i schematów. Dostępne są także nowe możliwości w zakresie refaktoryzacji kodu. To oczywiście tylko najważniejsze z mnóstwa nowości i poprawek w dziewiątej wersji, po więcej szczegółów odsyłamy na stronę producenta.

Wersja testowa

Wersja testowa ReSharpera działa 30 dni od momentu instalacji. W tym czasie program oferuje komplet funkcji bez żadnych ograniczeń.