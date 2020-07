Pobierz ​program

Real Texas Hold'em Poker to darmowa gra karciana studia GameTop, stworzona z myślą o zarówno początkujących, jak i bardziej zaawansowanych graczach pokera.

Realistyczna rozgrywka

W Real Texas Hold'em Poker gracz będzie musiał zmierzyć się z czterema postaciami kierowanymi przez komputer. Całe rozdanie odbywać się będzie na realistycznie odwzorowanym stole do gry. Rozdania nigdy nie rozpoczyna komputer, a pierwsze dostępne opcje to Deal, skutkujące rozdaniem kart i Cash Out od razu kończące rozgrywkę i dzielące gotówkę między grających.

Gracz naturalnie widzi tylko swoje karty i mając do wyboru trzy opcje: Call, czyli sprawdzenie zakładu przeciwnika, Raise, oznaczające przebicie (podniesienie wysokości zakładu) oraz Fold – spasowanie, po którym gracz nie bierze udziału w dalszej części rozdania, musi pokonać wszystkich przeciwników.

Wygrana gracza zależy nie tylko, jak to w kartach bywa, od szczęścia, ale również umiejętności. Od momentu pierwszej wygranej, wyniki jakie zdobyto zapisują się na tablicy Najlepszych Wyników, do której dostać się można przez główne menu. Pozycji na liście jest tylko 10 i każdy, lepszy od ostatniego wynik, zajmuje na niej swoje miejsce wypierając poprzednie.

Real Texas Hold'em Poker wyróżnia się też możliwością ustawienia własnej nazwy użytkownika (ograniczonej do dziewięciu znaków), co nie jest spotykane w każdej tego typu grze. Wartym zaznaczenia aspektem jest też relaksująca i wzmagająca skupienie gracza muzyka w tle.

