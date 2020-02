Pobierz program

Reason to bardzo rozbudowane, wirtualne studio nagraniowe służące do tworzenia utworów muzycznych na komputerze. Posiada wszystkie narzędzia (instrumenty, efekty, moduły), które okazują się niezbędne do rejestrowania, komponowania i miksowania rozmaitych dźwięków.

Najważniejszą cechą Reason jest stojak wyposażony w instrumenty oraz efekty, które można dodawać i usuwać ze stojaka, korzystając ze specjalnej opcji programu. Dzięki temu dostosujemy zawartość stojaka do własnych preferencji i będziemy dostęp do potrzebnych narzędzi na wyciągnięcie ręki. Kiedy skończymy pracę nad naszym dziełem niezwykle przydatny okaże się zaawansowany edytor dźwięków, który pozwoli na wykrycie ewentualnych usterek czy niepotrzebnych pauz.

Autorzy programu Reason oddają do dyspozycji użytkowników sześciokanałowy mikser, samplery, syntezatory, odtwarzacz maszyn perkusyjnych i pętli muzycznych, a także obszerny bank dźwięków. Dźwięki podzielono na rozmaite kategorie powiązane z konkretnymi gatunkami muzycznymi, co sprawia, że z opisywanego narzędzia może zrobić użytek każda osoba, która zajmuje się nagrywaniem utworów muzycznych. Warto dodać, że samemu również można importować dźwięki do bazy aplikacji w formatach MP3, WMA oraz AAC.

Reason charakteryzuje się bardzo skomplikowanym interfejsem użytkownika, który ewidentnie sugeruje, że mamy do czynienia z programem adresowanym do doświadczonych odbiorców. W przypadku takich osób początkowo może okazać się, że ekran opcji jest nieczytelny, ale wystarczy kilkanaście, może kilkadziesiąt minut pracy, by przekonać się, że GUI został pomysłowo zaprojektowany i korzystanie z niego nie sprawi większych problemów twórcom.

Uwaga!