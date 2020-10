Pobierz pro​gram

Rebelle to program do malowania na komputerze z wykorzystaniem narzędzi imitujących naturalne. Jego twórcy zapewniają, że udało im się opracować najlepsze na rynku algorytmy oddające zachowanie, przepływ i spontaniczność tradycyjnych materiałów. Najmocniejszą stroną Rebelle jest symulacja materiałów, które bazują na wodzie. Akwarelę i tusze można wysuszyć, a potem zmoczyć ponownie i rozmazać, co daje niebanalne efekty i poczucie, jakbyśmy mieli w rękach prawdziwe narzędzia. Można nawet przechylić szkicownik i obserwować, jak woda spływa, zabierając ze sobą odrobinę farby.