Recordify 2021.6.03

Recordify to bezpłatny program do pobierania utworów z popularnych serwisów streamingowych, jak Spotify, Google Play Music oraz Amazon Music.

Po uruchomieniu Recordify musimy zalogować się do swojego konta w jednej z wyżej wymienionych usług, by móc ściągnąć wybrane piosenki. Narzędzie zapisuje muzykę do formatów MP3, WAV oraz FLAC. Pliki możemy następnie umieścić w pamięci wybranego urządzenia przenośnego (smartfon lub tablet), by cieszyć się dostępem do nich poza domem w trybie offline.

Co ciekawe, Recordify pozwala także na rejestrowanie wszystkich dźwięków pochodzących na przykład z głośników komputera, co może okazać się przydatne, kiedy uruchomimy dowolny utwór pochodzący z innego źródła. Do korzystania z tej opcji wymagana jest jednak przeglądarka internetowa Firefox lub Chrome.