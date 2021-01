Recover Keys 11.0.4.235

30.06.2016 17:36 • Recenzja do wersji 9.0.3.168

Program Recover Keys umożliwia użytkownikom odzyskanie kluczy aktywacyjnych do komercyjnych programów które zainstalowaliśmy na dysku - w kolejnych wersjach programu baza identyfikowanych programów stale wzrasta. Narzędzie to po wyświetleniu całej listy kodów / seriali umożliwia wyeksportowanie do pliku lub wydrukowanie. Recover Keys jest ponadto niezwykle prosty w obsłudze. Program w wersji demo pokazuje niestety tylko niepełny kod... (początkowe znaki). Aplikacja przyda się - gdy zgubimy kod / seriale do posiadanych programów - tylko tyle. Program jest w polskiej wersji językowej.