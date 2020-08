Red Eclipse 2.0.0

Pobierz progra​m

Red Eclipse to wieloplatformowa, darmowa gra FPS oparta na silniku Cube 2 do złudzenia przypominająca takie tytuły jak Quake III Arena czy właśnie Cube 2: Sauerbraten; i tak jak w nim, pierwsze co urzeka w Red Eclipse to dynamika, energiczność i przede wszystkim płynność rozgrywki.

Kolejnym podobieństwem z jakim spotkamy się w Red Eclipse jest jej łatwość obsługi. Już przy pierwszym włączeniu szybko zaczynamy orientować się w strukturze gry. Posiada ona bowiem przejrzyste menu i zrozumiały interfejs nawet dla mało wprawionych graczy. Bez problemu namierzamy jeden z kilku dostępnych trybów i wybieramy ten, w którym akurat mamy ochotę na małą demolkę.

Do wyboru jest: tryb Edycji, w którym możemy tworzyć własne światy i współzawodniczyć w nich ze znajomymi, Campaign - póki co jeszcze niedopracowany przez twórców, ogranicza się jedynie do bezcelowego wykańczania nieskończonej liczby przeciwników, Deatchmatch czyli totalna rozwałka bez zbędnej planistyki - najważniejsze by jak najdłużej utrzymać się przy życiu i wyeliminować z konkretnej planszy jak największą liczbę przeciwników. Następnie Capture-the-Flag oraz Defend-the-Flag czyli zabawa z przechwytywaniem i bronieniem flagi. Oprócz tych klasycznych trybów pojawiają się dwa unikalne, Time-Trial oraz Bomber-Ball, gdzie dwie rywalizujące ze sobą drużyny podkładają sobie wzajemnie czasową bombę celem szybkiej eliminacji członków wrogiego zespołu.

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, iż każdy z wymienionych trybów możemy swobodnie mutować, na przykład ograniczając ekwipunek jedynie do miecza albo samej wyrzutni rakiet, możemy również łączyć się w drużyny jeśli akurat tryb główny tego nie przewiduje lub wymusić grę "jeden na jeden". Można również tworzyć własne kombinacje trybów wzbogacając je konkretnymi, interesującymi nas dodatkami. Przykładowo, wybieramy Deatchmatch, w którym prócz klasycznych przeciwników występują wszędobylscy, uzbrojeni nieumarli, których wyeliminować możemy jedynie celnym strzałem w głowę albo Capture-the Flag, gdzie dodatkowo przemieszczamy się przy pomocy jetpacka.

Red Eclipse ubrana została w całkiem niezłą grafikę, a całości towarzyszy wyrazista i krzepka ścieżka dźwiękowa zagrzewająca do współzawodnictwa i pojedynków. Oprawa audiowizualna gry odbiega rzecz jasna od najnowszych pozycji promowanych przez firmy komercyjne czy chociażby od innych wybitnych tytułów freewerowych, ale może się podobać, a miłośnicy gier FPS powinni się przy niej dobrze bawić.