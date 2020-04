Redaktor firmy Microsoft: sprawdzanie pisowni z Worda trafiło do przeglądarek

Udostępnij:

Redaktor firmy Microsoft to nowe rozszerzenie do przeglądarek, które pomoże w pisaniu tekstów w internecie. Dodatek sprawdza pisownię i gramatykę, wykorzystując do tego mechanizmy znane z pakietu biurowego Office, a więc między innymi Worda. To interesująca alternatywa choćby dla wbudowanego w Chrome'a sprawdzania pisowni oferowanego przez Google'a.

Do wykorzystania pełnego potencjału Redaktora, niezbędne jest zalogowanie się do aplikacji przy pomocy danych konta Microsoftu. Od tego momentu aplikacja działa w tle, domyślnie sprawdzając teksty wpisywane w formularzach na wszystkich odwiedzanych stronach. Korzystając z opcji można jednak zrezygnować na przykład ze sprawdzania gramatyki oraz zarządzać listą wyjątków. Dzieki temu Redaktor nie będzie działać na wskazanych witrynach.

Pierwsze testy zakończone pomyślnie.

Dodatek jest skuteczny i wykrywa wiele niuansów, z którymi inne rozszerzenia mogą mieć problem. Skuteczne są na przykład ostrzeżenia o nieumyślnie wstawionej spacji przed znakiem przestankowym. W ramach podpowiedzi do wykrytych błędów można natomiast znaleźć co najmniej kilka propozycji. Wadą, która rzuciła mi się w oczy jest jednak stosunkowo wolne działanie, przynajmniej w tym momencie. Niepoprawnie wpisane wyrazy nie zawsze są podkreślane natychmiast.

Redaktor domyślnie przesyła dane Microsoftowi, by dodatkowo ulepszać aplikację.

Warto zwrócić uwagę, że domyślnie rozszerzenie Microsoftu automatycznie przesyła dane do firmy, by dalej ulepszać cały mechanizm. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by z tego zrezygnować – właściwą opcję można znaleźć w ustawieniach, które uruchamia się symbolem koła zębatego z poziomu okienka z podstawowymi opcjami dodatku. Tutaj można też wskazać język sprawdzania – dostępnych jest kilkadziesiąt, w tym polski.

Dodatek Redaktor firmy Microsoft do Chrome'a i Edge'a można pobrać z naszego katalogu oprogramowania.