Reddit - "król" internetowych mediów miał zajmować się gastronomią

Reddit stał się internetowym oknem na świat, wskakując w lutym br. na 18. miejsce w rankingu Alexa Internet najczęściej odwiedzanych stron internetowych (w USA zajął 7. pozycję). Siła społeczności skupionej wokół tego serwisu można było zobaczyć, gdy mali inwestorzy skrzyknęli się, by skupować akcje GameStop, nie bacząc na fundamenty i wycenę spółki.

Jeszcze w 2005 roku, kiedy Steve Huffman, Aron Swartz i Alexis Ohanian planowali założenie serwsiu, przyjęli, że mottem firmy będzie hasło Reddit – the front page of the internet, co znaczyło, że miał on stać się dla użytkowników oknem na najważniejsze wydarzenia i tematy.

Aby to osiągnąć, zaplanowali stworzenie serwisy, który będzie przedstawiał linki do różnorodnych źródeł i informacji, co ostatecznie okazało się strzałem w dziesiątkę. Dzisiaj serwis skupia wokół siebie niemal 200 mln zarejestrowanych użytkowników, a pozycja w rankingu Alexa Internet mówi sama za siebie.

Pizza na SMS?

Jednak początki Reddita były inne. Huffman i Ohanian początkowo planowali stworzyć usługę, która umożliwiałaby zamawianie jedzenia za pośrednictwem SMS-ów. Projekt, który nazwali My Mobile Menu przedstawili znanemu przedsiębiorcy i guru komputerowemu - Paulowi Grahamowi. Ten odesłał ich z kwitkiem.

Po jakimś czasie studenci wrócili jednak z nowym pomysłem i tak narodził się Reddit. Graham wsparł projekt, stając się pierwszym inwestorem w spółce i skierował młodzieńców do swojego akceleratora Y Combinator, spod którego skrzydeł wyszły takie startupy jak Twitch, Stripe, Dropbox, Airbnb, czy DoorDash.

Już po roku startup przejął Advance Publications, koncern wydawniczy, do którego należą m.in. "Glamour", "Vogue" czy "Wired". I chociaż do dziś koncern jest większościowym udziałowcem Reddita, to w 2014 zainwestowali w niego m.in. Peter Thiel, Marc Andreessen, Ron Conway, znani jako "ojcowie chrzestni Doliny Krzemowej". Wśród udziałowców znaleźli się też raper Snoop Dogg i aktor Jared Leto.

Założyciele serwisu szybko pożegnali się ze swoim dzieckiem, ale Huffman wrócił w 2015 roku i do dziś zajmuje fotel prezesa Reddita.

