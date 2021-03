Pobierz program

zabezpiecz pobieranie

Reflector (kiedyś Reflection) to program przeznaczony do bezprzewodowego klonowania obrazu wyświetlanego na urządzeniach iPhone 4S, iPhone 5, iPad 2 oraz Nowy iPad bezpośrednio na ekrany komputerów Mac i PC.

Program z powodzeniem można wykorzystać do pokazywania prezentacji na większym ekranie czy np. nagrywania wykonywanych czynności na systemie iOS. Obsługa aplikacji jest niezwykle prosta. Po zainstalowaniu Reflector dostęp do wszystkich opcji mamy z poziomu ikonki znajdującej się w zasobniku systemowym (tray). By aktywować funkcje klonowania obrazu z urządzeń typu iPad lub iPhone należy skorzystać z funkcji AirPlay i wskazać jako odbiornik nazwę naszego komputera.

Reflector nie oferuje bogatych możliwości konfiguracji. W ustawieniach programu mamy możliwość wyboru jednego z sześciu oferowanych profili zoptymalizowanych dla rożnych urządzeń w tym Retina iPhone (640x960), iPhone 5 (640x1136) czy iPad (1024x768). Użytkownik ma również możliwość zmiany domyślnej nazwy serwera AirPlay oraz funkcję zabezpieczenia hasłem w celu uniemożliwienia niechcianych połączeń. Dodatkowo program wyświetla aktualną liczbę wyświetlanych klatek FPS.