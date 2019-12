12.09.2016 16:13 • Recenzja do wersji 7.40

Bardzo dobry a co najważniejsze skuteczny i relatywnie bezpieczny program ,relatywnie bo nie dla idiotów klikających na wszystko jak leci ,zawsze warto podejrzeć wykryte przez program nieprawidłowości i ręcznie zaznaczyć co ma usunąć a co zostawić.

Opis programu jest dość wierny dodam tylko iż Reg- Organizer nie jest tylko małym programikiem do dbania i zarządzania systemowym rejestrem, posiada kilka dodatkowych funkcji o których poniżej.

De-instalator programów posiada moduł monitorowania instalacji ,co pozwala na skuteczniejsze usunięcie programu i pozostawianych po de-instalacji śmieci.

Obok czyszczenia rejestru i jego defragmentacji ,dostajemy również moduł odpowiedzialny za czyszczenie dysku ,podobny w działaniu do znanego i lubianego CCleaner'a, choć skromniejszy.

Program pozwala również na zarządzanie auto-startem co świadomy użytkownik może zrobić z poziomu Menedżera zadań ,ale jak wiadomo nie ma taką wiedzę tu w sukurs przychodzi Reg-Organizer ,po przeskanowaniu program sam zaproponuje co można wyłączyć bez szkody dla systemu a z korzyścią dla użytkownika.

Program pozwala na zoptymalizowanie połączenia Internetowego .

Zoptymalizuje ładowanie i wyłączanie systemu.

Przyśpieszy działanie systemu optymalizując go i wyłączając rzadko używane funkcje, do wyboru do koloru.

Oczywiście jego podstawowe funkcje to Czyszczenie i naprawa błędów w rejestrze a także jego optymalizacja poprzez defragmentacje i kompresowanie.

Nie zabrakło również edytora rejestru i narzędzia do wykrywania zmian w rejestrze w czym pomaga funkcja tworzenia migawek rejestru w celu porównawczym.

Program posiada centrum przywracania co pozwala na cofnięcie zmian w przypadku błędnej decyzji użytkownika.



Polecam.