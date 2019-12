RegRun Reanimator 11.33.0.933

Pobierz​ program

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

RegRun Reanimator jest ciekawym i darmowym narzędziem przeznaczonym do ochrony komputera przed wszelakiego rodzaju złośliwym oprogramowaniem - trojanami, spyware i adware.

W odróżnieniu od innych aplikacji tego typu cechuje się całkowicie inną zasadą działania. Program podczas pracy generuje raport, zawierający szczegółowe informacje o wykrytych szkodnikach, a następnie wysyła go do producenta. Po przeanalizowaniu przez specjalistów wszystkich nieprawidłowości do użytkownika przesyłany jest specjalny plik, pozwalający oczyścić komputer z wykrytego wcześniej złośliwego oprogramowania.

Program umożliwia wykrywanie zagrożeń uruchamianych wraz ze startem systemu operacyjnego oraz skanowanie całej zawartości dysku (lub wskazanych przez użytkownika plików) w poszukiwaniu wszelakich infekcji. Po zakończeniu wyszukiwania użytkownik ma możliwość kasowania wykrytych komponentów, a jeśli nie jest pewien czy nie są to np. ważne pliki systemowe program wyświetli ze swojej bazy statystyki, które pomóc mają w podjęciu decyzji. W skrajnych przypadkach możemy dany plik przesłać do producenta w celu analizy.

Warto zaznaczyć, iż RegRun Reanimator nie powinien być używany jako oprogramowanie antywirusowe, a jedynie jako jego uzupełnienie, zapewniające ochronę przed nowymi, często niezidentyfikowanymi jeszcze szkodnikami.