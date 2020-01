Pobierz prog​ram

Registry Life jest darmowym narzędziem służącym do wykrywania i usuwania błędów występujących w rejestrze systemowym Windows.

W jego skład wchodzą dwa moduły, pozwalające oczyścić rejestr ze zbędnych wpisów, a także odpowiednio go zoptymalizować pod kątem ogólnej wydajności systemu. Program po dokładnej analizie zawartości rejestru przystępuje do naprawy wykrytych nieprawidłowości, oferując przy tym funkcje jego defragmentacji i kompresji. Registry Life tworzy kopie zapasowe rejestru, które w razie niepowodzenia umożliwiają przywrócenie komputera do pierwotnego stanu. Użytkownik posiada również możliwość tworzenia listy wykluczeń, na których umieści lokalizacje pomijane podczas pracy.

Pomimo braku polskiej wersji językowej wśród zalet narzędzia wymienić należy dużą skuteczność i prostotę obsługi.