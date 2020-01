Pobierz​ program

Registry Reviver to narzędzie przeznaczone do optymalizacji pracy komputera pod kontrolą systemu Windows, które wyszukuje błędów w systemowym rejestrze i pozwala je usunąć za pomocą jednego kliknięcia myszki. Z jego pomocą możemy nie tylko naprawiać rejestr, ale również prowadzić logi z każdego procesu optymalizacji, wykluczać konkretne gałęzie rejestru, czy też przywrócić jego stan z kopii zapasowej.

Optymalizacja rejestru to sprawdzony sposób na system szybszy i stabilniejszy - praktycznie niemal każda aplikacja pozostawia w rejestrze ślad po sobie nawet w przypadku jej prawidłowego odinstalowania. Za pomocą Registry Reviver możemy pozbyć się tego typu śmieci zalegających w systemie. Obsługa programu sprowadza się do włączenia skanowania, podczas którego narzędzie bada, diagnozuje i na końcu optymalizuje rejestr. Użytkownikowi pozostaje tylko zapoznanie się z raportem po zakończeniu skanowania i kliknięcie przycisku odpowiedzialnego za naprawę odnalezionych problemów.

W programie nie znajdziemy zbyt wielu opcji, ale też nie jest to aplikacja, od której należy ich oczekiwać. Mimo to osoby chcące bardziej dopasować program do swoich potrzeb mogą zmienić takie ustawienia, jak uruchamianie Registry Reviver razem z systemem operacyjnym, włączyć lub wyłączyć tworzenie punktu przywracania systemu przed rozpoczęciem optymalizacji, czy też wybrać inny język (w tym polski).

