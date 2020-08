Pobierz program

Remik 500 jest cyfrowym wydaniem popularnej gry karcianej, w której rozgrywka odbywa się w trybie online pomiędzy graczami z całego świata. Dostępna jest ona w wersji webowej, dzięki czemu bez instalacji uruchomimy ją z dowolnej przeglądarki internetowej.

Jak wygląda rozgrywka?

Zabawa w Remik 500 podobnie jak w innych grach tego typu odbywa się za pośrednictwem wirtualnych stolików. Każdy z graczy może utworzyć własne stanowisko gry lub dołączyć do już istniejącego. W obrębie pojedynczego stolika wspólną rozgrywkę toczyć może dwóch graczy.

Remik 500 to odmiana klasycznego remika, z tą jednak różnicą, ze rozgrywka toczy się do 500 punktów. Do gry wykorzystywane jest 52 karty i składa się ona zwykle z kilku rozdań. Celem gry jest zdobycie wspomnianej ilości punktów przed przeciwnikiem. Punkty dodatnie zdobywamy meldując kolejne karty, ujemne z kolei jeśli przeciwnik pozbędzie się wszystkich kart a nam jeszcze zostaną.

Kluczowe cechy gry: