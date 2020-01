P​obierz program

RetroArch to gratka dla fanów gier komputerowych, a zwłaszcza tych, którzy chcieliby przypomnieć sobie produkcje wydane przed wieloma laty.

W istocie mamy tutaj do czynienia ze zbiorem emulatorów rozmaitych konsol. Za pomocą RetroArch możemy więc uruchomić gry z pierwszego PlayStation, Gameboya, Nintendo 64, Segi Dreamcast i Segi Saturn. Interfejs opisywanego narzędzia jest bardzo nowoczesny i przejrzysty (w pewnym sensie nawiązuje on do GUI znanego z konsoli PlayStation 3). Po menu możemy poruszać się nie tylko myszą, ale i za pomocą klawiatury. Jednocześnie autorzy zadbali, by gracz sam mógł zadecydować, jakie opcje i elementy mają pojawiać się na ekranie. Dzięki temu można dostosować wygląd poszczególnych okien programu do własnych preferencji.

RetroArch idzie z duchem czasu, a zatem w emulatorach znajdziemy możliwość transmitowania swojej rozgrywki na żywo za pośrednictwem serwisów Twitch TV lub YouTube. Dodatkowo w trakcie zabawy odblokujemy liczne osiągnięcia, których w momencie premiery klasyków uruchamianych za pomocą tego narzędzia najzwyczajniej w świecie jeszcze nie było (RetroArch integruje się ze znanym portalem RetroAchievements).