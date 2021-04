Pobierz pro​gram

zabezpiecz pobieranie

Asystent może proponować instalację ofert reklamowych, na które nie musisz wyrażać zgody w celu pobrania programu. Możesz też użyć linków bezpośrednich bez asystenta (przycisk obok). W przypadku omyłkowej instalacji niechcianego oprogramowania polecamy skorzystanie z naszego poradnika

RetroShare to bezpłatne narzędzie, która umożliwia bezpieczną komunikację internetową między użytkownikami. Nie posiada żadnych serwerów centralnych – oferuje w pełni zdecentralizowany system wysyłania zaszyfrowanych danych.

Program oferuje funkcję standardowego czatu, która pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych, udostępnianie plików (dokumentów, obrazów, itd.) w formie odnośników lub bezpośrednie wysyłanie ich do odbiorcy, a także zawiera rozmaite emotikony, dzięki którym wyrazimy swoje emocje. Różnicą, w porównaniu do innych komunikatorów sieciowych, jest to, że w przypadku RetroShare mamy gwarancję, iż umieszczane wpisy czy też pliki nie zostaną przechwycone przez niepowołane osoby (np. hakerów).

RetroShare nie ogranicza jednak użytkowników do korzystania z klawiatury – nic nie stoi na przeszkodzie, by nawiązać połączenie wideo za pomocą wtyczki VoIP i przeprowadzić rozmowę głosową.

Wśród funkcji programu znajdziemy również forum – RetroShare pozwala na czytanie postów oraz umieszczanie własnych komentarzy nawet w trybie offline (bez połączenia z Internetem), co okazuje się bardzo przydatne w podróży. Kiedy natomiast jesteśmy w sieci, aplikacja synchronizuje dane z forami innych użytkowników.